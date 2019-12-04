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С какими сувенирами вас не выпустят из аэропорта 

Рамблер 5 часов назад
С какими сувенирами вас не выпустят из аэропорта
Фото: depositphotos.com
Даже опытные туристы могут по незнанию положить в свой багаж сувенир, который нельзя вывозить за пределы государства. «Рамблер» расскажет о каких вещах идет речь.

Египет

Египетские таможенники установили ограничение на вывоз кораллов — нарушителю будет грозить штраф до тысячи долларов. Также запрещено вывозить золото стоимостью более трех тысяч долларов, исторические документы без разрешения и чучела, сделанные из крокодилов. Предметы морской и животной природы можно вывозить только, если товар приобретен в магазине, и пассажир может предъявить чек. Что касается старинных предметов, то при покупке спросите у продавца документ, который подтверждает, что сувенир не представляет ценности. Также обязательно сохраните чек.

Турция

Турецкое законодательство запрещает вывозить почву, дерево и любые предметы археологии, антропологии или геологические ценности. Также это касается антикварных и старинных товаров, которым более 100 лет. Если предмету меньше 100 лет, то его можно привезти, но потребуется приложить документальное подтверждение и чек. Все виды окаменелостей и драгоценности на сумму более 15 тысяч долларов также запрещено вывозить.

Италия

В Италии стоит запрет на вывоз мрамора, мозаики, старинной мебели, которой более 100 лет, сувениров и произведения искусств старше 50 лет, если на них нет документального разрешения от Министерства культуры государства. Если вывезти ракушки и песок с пляжей Ривьеры и Сардинии, которые считаются заповедниками, то нужно будет заплатить штраф в полторы тысячи евро. Также из Италии запрещен вывоз сыра «Касу Марцу» (с личинками сырной мухи).
Существует ряд других стран со своими запретами на вывоз. Например, за вывоз бабочек (как живых, так и засушенных) из Мадагаскара можно получить тюремный срок. А в Новой Зеландии на таможне отберут плоды киви и даже вино из этого фрукта. Из Таиланда запрещено вывозить статуэтки и картинки Будды, бодхисаттвы и других предметов духовного наследия. Забрать их с собой можно, оформив специальное разрешение.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Новости путешествий , Минкультуры
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