Зачем в поезде нужен нулевой вагон

Наверняка вы видели на вокзалах вагон под нулевым номером. Это явление — не редкость, но выглядит довольно необычно и странно. "Рамблер" разобрался, зачем нужен этот загадочный вагон.

Действительно, если вы видели в составе этот номер, вы не ошиблись. Билеты в этот вагон даже можно купить на официальном сайте перевозчика. Их добавляют в пиковые времена на популярные направления. Например, во время летних или новогодних каникул.

Бывает такое, что билеты на поезд раскупают за несколько месяцев до его отправления. Тогда компании принимают решение о том, чтобы добавить еще один вагон и дать возможность купить билеты большему количеству пассажиров.

Иногда возникает путаница, так как многие знают о том, что нулевой вагон — дополнительный. Его ищут в конце состава, но стоит запомнить, что он всегда стоит в начале. Места там ничем не отличаются от других, поэтому, если вы увидите у себя в билетах вагон под этом номером, не пугайтесь.