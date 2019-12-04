Карликовая лошадь летает эконом-классом

В Instagram распространили снимки миниатюрной лошадки, которая находилась на борту воздушного судна вместе с хозяином.

Пассажиры авиарейса в США пришли в ужас, когда увидели на борту самолета настоящую лошадь, только маленьких размеров. Карликовое парнокопытное находилось не в багажном отсеке с другими животными, а рядом со своим хозяином в эконом-классе. Снимки появились в Instagram-аккаунте «Позор пассажирам» и стали настоящим яблоком раздора.

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Однако знатоки американского законодательства поспешили успокоить взбудораженных интернет-пользователей. Как оказалось, жители США используют мини-лошадей в качестве поводырей, так что им разрешается находиться со своими хозяевами практически где угодно! Однако интернет-пользователи такого компаньона не оценили, и комментариях к посту оставили много гневных сообщений: «А никто не пробовал провести с собой на борт слоненка в качестве поводыря?», «А собаки уже не в моде?», «Кто-нибудь спросил у пони, а хочет ли он лететь на самолете? Это же пытка для животных!». А некоторые пошутили, что лошадь выглядит несчастной, потому что ей явно не нравится ее «звездный» костюм.