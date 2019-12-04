Мужчина пробрался на самолет необычным способом

Мужчина пробрался на борт самолета необычным способом

В американском штате Массачусетс сотрудники полиции задержали мужчину после того, как он незаконно проник в пассажирский самолет. Об этом сообщает CBS Boston.

Инцидент произошел в аэропорту Логан в Восточном Бостоне с лайнером авиакомпании JetBlue. По данным правоохранительных органов, американец пробрался на аэродром через аварийный выход в одном из терминалов, после чего залез в грузовой отсек воздушного судна.

Впоследствии бортпроводники поймали мужчину и передали его полицейским. Задержанным оказался 31-летний Серджиу Парфени (Sergiu Parfeni). Его обвиняют в хулиганстве и вмешательстве в работу аэропорта.

В результате обследования салона самолета подозрительных объектов выявлено не было, в связи с чем у полиции пока нет доказательств, что действия Парфени носили террористический характер.