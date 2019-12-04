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Мужчина пробрался на борт самолета необычным способом 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина пробрался на самолет необычным способом
Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com
В американском штате Массачусетс сотрудники полиции задержали мужчину после того, как он незаконно проник в пассажирский самолет. Об этом сообщает CBS Boston.
Инцидент произошел в аэропорту Логан в Восточном Бостоне с лайнером авиакомпании JetBlue. По данным правоохранительных органов, американец пробрался на аэродром через аварийный выход в одном из терминалов, после чего залез в грузовой отсек воздушного судна.
Впоследствии бортпроводники поймали мужчину и передали его полицейским. Задержанным оказался 31-летний Серджиу Парфени (Sergiu Parfeni). Его обвиняют в хулиганстве и вмешательстве в работу аэропорта.
В результате обследования салона самолета подозрительных объектов выявлено не было, в связи с чем у полиции пока нет доказательств, что действия Парфени носили террористический характер.
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Теги:
Новости путешествий , CBS
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