Выяснилось, откроется ли авиасообщение с Грузией

Почему мы уверены, что прямое авиасообщение с Грузией к марту 2020 будет открыто

В распоряжении редакции TURIZM.RU оказались документы, подтверждающие, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией скоро возобновится. По крайней мере, в середине марта кто-то из авиаперевозчиков точно будет летать без пересадок из Москвы в Тбилиси.

На портале электронных закупок «Сбербанк-Аст» во вторник, 3 декабря, состоялся аукцион. Его инициатор, или вернее, заказчик — Российский институт театрального искусства ГИТИС, организует фестиваль стран СНГ «ГИТИС — мастер-класс» с 14 по 19 марта 2020 года. Собственно, услуги по организации и являются предметом торга. Начальная сумма аукциона — 3 346 060 рублей.

В числе прочих услуг, указанных в техническом задании, значится экскурсионное обслуживание, трансферы, размещение в гостиницах и т. п. Наше внимание привлекли вопросы транспортировки участников фестиваля, а именно: прямые перелеты из столиц стран СНГ в Москву и обратно. Гости приедут из Баку, Минска, Алматы, Ташкента, Кишинева и… Тбилиси. Причем, отдельно оговаривается, что все рейсы должны быть именно беспересадочными, то есть прямыми.

Напомним, в июле текущего года отношения между нашей страной и Грузией обострились. В Тбилиси прошли акции протеста после скандального участия России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В итоге президент В. Путин выпустил указ о прекращении прямого авиасообщения с грузинской столицей. Поэтому сейчас добраться туда по воздуху можно только с пересадкой, например, в Ереване или Минске.

Тем не менее, торги объявлены, и они состоялись. Заявку подали 5 участников. Победитель пока не объявлен. Однако этот кто-то точно уверен, что к марту 2020 года прямое авиасообщение будет открыто. Собственно, сам заказчик — ГИТИС, видимо, знал об этом еще раньше, раз включил «интересный» пункт в техническое задание. Так что, ждем… И продолжаем строить планы на лето.