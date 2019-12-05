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Названы самые посещаемые туристами города мира 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Названы самые посещаемые туристами города мира
Фото: Lenta.ru
Эксперты компании Euromonitor International составили ежегодный рейтинг самых популярных среди туристов городов мира Top 100 City Destinations. Соответствующий перечень опубликован на сайте организации.
Так, лидирующую позицию в списке занял Гонконг — согласно прогнозам, общее число посетивших его путешественников к концу года достигнет 26,7 миллиона человек. На следующих строчках, предполагают аналитики, разместятся Бангкок и китайский Макао с 25,8 и 20,6 миллиона туристов соответственно.
Замкнут топ-пять городов, по всей вероятности, Сингапур (19,7 миллиона) и Лондон (19,5). Также в десятке наиболее востребованных у путешественников локаций числятся Париж, Дубай, малайзийский Куала-Лумпур, индийский Дели и турецкий Стамбул. Кроме того, в перечень вошли два российских города — Москва, оказавшаяся на 45-й позиции, и Санкт-Петербург, разместившийся на 59-й.
В целом, считают эксперты, мировой турпоток увеличится на 4,2 процента по сравнению с прошлым годом — согласно подсчетам, за 2019 год путешественники совершат 1,5 миллиарда поездок. При этом вошедшие в рейтинг города обеспечат почти 47 процентов международных перемещений.
5 сентября сообщалось, что самым популярным городом мира по версии Mastercard’s 2018 Global Destination Cities Index стал Бангкок. За один год столицу Таиланда посетили 22,78 миллиона туристов, которые в общей сложности потратили в городе 20,03 миллиарда долларов.
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