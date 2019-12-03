Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Назван оператор, который проверит «онлайн-путевку»
Назван оператор, который проверит «онлайн-путевку»
Новости путешествий
Названо число домогательств на круизных лайнерах
Названо число домогательств на круизных лайнерах
Новости путешествий
Пассажир попытался выйти из лайнера во время полета
Пассажир попытался выйти из лайнера во время полета
Новости путешествий
Названы самые популярные у туристов города мира
Названы самые популярные у туристов города мира
Новости путешествий

Названы популярные города мира с дешевым традиционным такси 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Названы популярные города с дешевым такси
Фото: РИА Новости
Эксперты определили города, в которых традиционное такси вызвать дешевле, чем найти автомобиль с помощью приложений и агрегаторов, сообщает Lonely Planet.
Даже самый популярный сервис для вызова такси в мире, который предлагает конкурентоспособные тарифы и удобное приложение, не всегда оказывается самым экономичным вариантом.
Например, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с помощью приложения женщины-водители могут выбирать клиентов только своего пола. Но обычное такси стоит на 4,15 доллара за километр меньше.
В Нью-Йорке за поездку на традиционном желтом автомобиле нужно будет заплатить примерно на 0,55 долларов за километр меньше, чем за такой же путь на машине, вызванной с помощью агрегаторов. В Милане разница составляет более одного доллара.
Правда, из 55 самых посещаемых городов мира, только в 11 традиционное такси дешевле. В частности, это Лиссабон, Порту, Мадрид, Сеул и Агра.
Например, в Афинах и Стамбуле цены одинаковые, а в Канкуне, Амстердаме, Мюнхене, Торонто, Сиднее и Лос-Анджелесе использование агрегаторов поможет значительно сэкономить.
Видео дня. Что обитает на вершине Эвереста
Последние новости
Стали известны сроки закладки в Керчи российских "Мистралей" Стали известны сроки закладки в Керчи российских "Мистралей" Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с адом Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с адом Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван оператор, который проверит «онлайн-путевку»
Назван оператор, который проверит «онлайн-путевку»
Названо число домогательств на круизных лайнерах
Названо число домогательств на круизных лайнерах 3
Пассажир попытался выйти из лайнера во время полета
Пассажир попытался выйти из лайнера во время полета 1
Названы самые популярные у туристов города мира
Названы самые популярные у туристов города мира
Перечислены самые воруемые туристами вещи из отелей
Перечислены самые воруемые туристами вещи из отелей 1
Видео
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Куда дешевле всего слетать на Новый год
01:37
Куда дешевле всего слетать на Новый год
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Что живет на вершине Эвереста
09:42
Что живет на вершине Эвереста
Новости путешествий
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
16:20
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
Новости путешествий
Москве вручили туристический «Оскар»
01:02
Москве вручили туристический «Оскар»
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Призрачные города, где давно никого нет
03:58
Призрачные города, где давно никого нет
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение