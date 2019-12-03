Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Названо число домогательств на круизных лайнерах
Названо число домогательств на круизных лайнерах
Новости путешествий
Названы самые популярные у туристов города мира
Названы самые популярные у туристов города мира
Новости путешествий
Перечислены самые воруемые туристами вещи из отелей
Перечислены самые воруемые туристами вещи из отелей
Новости путешествий
Туристов озадачили водоросли на популярном пляже
Туристов озадачили водоросли на популярном пляже
Новости путешествий

Пассажир попытался выйти из лайнера во время полета 

Мир24 55 минут назад
Пассажир попытался выйти из лайнера во время полета
Фото: Depositphotos
Неприятный инцидент произошел на борту авиакомпании British Airways на рейсе, следовавшем из Лондона в Эр-Рияд. Пассажир попытался открыть дверь воздушного судна во время полета, сообщает Independent.
В частности, за час до того, как самолет должен был приземлиться, мужчина вскочил со своего места и стал открывать дверь в хвостовой части самолета, при этом он кричал, что он хочет выйти.
Избежать трагедии удалось благодаря другому пассажиру, который схватил неадекватного мужчину. Затем экипаж самолета успокоил паникера. В итоге воздушное судно по плану приземлилось в Эр-Рияд.
Позднее British Airways пояснили изданию, что в полете у пассажира случилась паническая атака (тяжелая тревога), он испугался и захотел выйти. В авиакомпании извинились за инцидент.
Видео дня. Что обитает на вершине Эвереста
Мир24: последние новости
Эксперты назвали лучшую авиакомпанию мира Эксперты назвали лучшую авиакомпанию мира Рождество в Европе: россияне выбирают места для зимнего отдыха Рождество в Европе: россияне выбирают места для зимнего отдыха В аэропорту Уфы из-за неисправности самолета на сутки задержан рейс в Китай В аэропорту Уфы из-за неисправности самолета на сутки задержан рейс в Китай 
Теги:
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо число домогательств на круизных лайнерах
Названо число домогательств на круизных лайнерах
Названы самые популярные у туристов города мира
Названы самые популярные у туристов города мира
Перечислены самые воруемые туристами вещи из отелей
Перечислены самые воруемые туристами вещи из отелей 1
Туристов озадачили водоросли на популярном пляже
Туристов озадачили водоросли на популярном пляже
Во двор жилого дома упал трап с самолета
Во двор жилого дома упал трап с самолета
Видео
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Куда дешевле всего слетать на Новый год
01:37
Куда дешевле всего слетать на Новый год
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Что живет на вершине Эвереста
09:42
Что живет на вершине Эвереста
Новости путешествий
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
16:20
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
Новости путешествий
Москве вручили туристический «Оскар»
01:02
Москве вручили туристический «Оскар»
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Призрачные города, где давно никого нет
03:58
Призрачные города, где давно никого нет
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение