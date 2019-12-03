Пассажир попытался выйти из лайнера во время полета

Неприятный инцидент произошел на борту авиакомпании British Airways на рейсе, следовавшем из Лондона в Эр-Рияд. Пассажир попытался открыть дверь воздушного судна во время полета, сообщает Independent.

В частности, за час до того, как самолет должен был приземлиться, мужчина вскочил со своего места и стал открывать дверь в хвостовой части самолета, при этом он кричал, что он хочет выйти.

Избежать трагедии удалось благодаря другому пассажиру, который схватил неадекватного мужчину. Затем экипаж самолета успокоил паникера. В итоге воздушное судно по плану приземлилось в Эр-Рияд.

Позднее British Airways пояснили изданию, что в полете у пассажира случилась паническая атака (тяжелая тревога), он испугался и захотел выйти. В авиакомпании извинились за инцидент.