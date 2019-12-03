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Страны, где разрешено многомужество 

Рамблер 1 час назад
Страны, где разрешено многомужество
Фото: depositphotos.com
На планете есть места, где гарем имеется не у мужчин, а у женщин. «Рамблер» расскажет о странах, где разрешено многомужество.

Тибет

В Тибете за невесту положено платить выкуп. Обычно в семьях несколько сыновей, и их родители материально «не потянут» обеспечить женой каждого из детей. Поэтому выход один — заплатить выкуп единожды. Так, женщина становится женой сразу для нескольких мужчин.
Формально девушка выходит замуж за старшего из сыновей. Однако, на деле она состоит в супружеских отношениях со всеми братьями. Когда младшие становятся совершеннолетними, они тоже могут претендовать на эту женщину. В качестве жены родители стараются найти девушку средних лет, чтобы она подошла всем сыновьям.
Отцом всех детей, рожденных в этом браке становится старший из братьев. Если он умирает, то отцовство переходит к следующему по старшинству.

Меланезия

В этом месте женщина может выбрать одного мужчину для отцовства, а другого для занятий любовью. Родившиеся дети остаются жить с матерью и воспитываются братьями женщины. При том, что отцы не принимают участия в воспитании, они могут их навещать и общаться.
Меланезийцы практикуют такой подход из-за собственных верований. Они убеждены, что мужчина вообще не принимает участие в зачатии ребенка, так как этот акт имеет исключительно духовный характер. Что касается интимных отношений, то для них это только способ получения удовольствия.

Нигерия

В Нигерии многомужество не имеет официального разрешения со стороны властей, но при этом оно практикуется. Есть условие — сначала женщина должна связать себя узами брака с одним мужчиной, пожить с ним установленный обществом срок. Если ей понравится другой, то она может заключить брак и с ним тоже. При этом первый брак останется действительным. Однако женщина не живет со всеми мужьями вместе — она должна уйти к новому мужу, а дети от предыдущего брака останутся с отцом.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Новости путешествий
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