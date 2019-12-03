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Перечислены самые воруемые туристами вещи из отелей 

Lenta.ru 1 час назад
Перечислены самые воруемые туристами вещи из отелей
Фото: Edgard Garrido / Reuters
Сотрудники отелей поделились данными о том, какие вещи туристы чаще всего воруют из номеров и забирают домой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного путеводителем по отелям и гостиницам Wellness Heaven.
Согласно опубликованной информации, наиболее распространенным объектом для кражи являются полотенца и банные халаты — их отдыхающие увозят с собой в 77,5 и 65,1 процента случаев. Не меньшей популярностью пользуются вешалки (49,3) и письменные принадлежности (39,1).
Кроме того, в числе самых похищаемых вещей оказались столовые приборы (33,6), косметические средства (32,8), батарейки (22), предметы декора (20,2), одеяла (15,6), подушки (14,3) и тарелки (12,7).
Отмечается, что в исследовании, проведенном осенью текущего года, приняли участие 1157 европейских отелей, преимущественно в Германии, Италии и Австрии. В частности, были опрошены 634 управляющих и владельцев 4-звездочных отелей, а также 523 руководителя из 5-звездочного сегмента.
15 ноября были обнародованы результаты исследования, в ходе которого около половины российских респондентов признались, что увозят из гостиниц туалетные принадлежности: шампуни, гели для душа, мыло, зубную щетку и шапочку для душа. Свои действия россияне объяснили тем, что гигиенические наборы могут пригодиться на даче, в походе и поездках без багажа.
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