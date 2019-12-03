Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Туристов озадачили водоросли на популярном пляже
Туристов озадачили водоросли на популярном пляже
Новости путешествий
Во двор жилого дома упал трап с самолета
Во двор жилого дома упал трап с самолета
Новости путешествий
Роскошный отель в Хургаде возмутил туристов
Роскошный отель в Хургаде возмутил туристов
Новости путешествий
Названы самые бюджетные направления на Новый год
Названы самые бюджетные направления на Новый год
Новости путешествий

Что известно о самой опасной стране мира 

Рамблер 1 час назад
На сегодняшний день Афганистан считается самым опасным государством в мире. Военные действия в этой стране не прекращаются ни на один день. «Рамблер» расскажет интересные факты об этом месте.
Афганистан занимает четвертое место в рейтинге по количеству детей у одной местной жительницы. В среднем, каждая женщина в этой стране рожает по шесть-семь раз. Дети не могут играть в футбол во дворе, потому что этот вид спорта официально запрещен в стране. Одним из самых популярных развлечений для них считается запуск воздушных змеев в небо. Что касается интернета, то к нему имеют доступ только 10% населения. В Афганистане также критически низкий уровень грамотности — только 47% мужчин и 15% женщин умеют читать и писать.
Расплатиться кредитной картой в Афганистане практически невозможно, также как и добраться куда-то на поезде. В этой стране нет пассажирских поездов. В Афганистане всего две дороги общей протяженностью всего 85 километров.
Самым прибыльным бизнесом в этой стране считаются свадебные рестораны, хотя само государство никак браки не фиксирует. Такие заведения вмещают до нескольких тысяч гостей.
Есть путешественники, которые хотят посетить Афганистан. Таким смельчакам нужно получить письмо от приглашающей стороны, иначе их не пустят на территорию государства. По слухам, Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендовало не выдавать визы россиянам, чтобы их обезопасить.
Комментарии2 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Новости путешествий , Видео , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристов озадачили водоросли на популярном пляже
Туристов озадачили водоросли на популярном пляже
Во двор жилого дома упал трап с самолета
Во двор жилого дома упал трап с самолета
Роскошный отель в Хургаде возмутил туристов
Роскошный отель в Хургаде возмутил туристов
Названы самые бюджетные направления на Новый год
Названы самые бюджетные направления на Новый год
Обновлен рейтинг мест, вкусных для вегетарианцев
Обновлен рейтинг мест, вкусных для вегетарианцев
Видео
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Куда дешевле всего слетать на Новый год
01:37
Куда дешевле всего слетать на Новый год
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Что живет на вершине Эвереста
09:42
Что живет на вершине Эвереста
Новости путешествий
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
16:20
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
Новости путешествий
Москве вручили туристический «Оскар»
01:02
Москве вручили туристический «Оскар»
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Призрачные города, где давно никого нет
03:58
Призрачные города, где давно никого нет
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение