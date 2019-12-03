Что известно о самой опасной стране мира 

На сегодняшний день Афганистан считается самым опасным государством в мире. Военные действия в этой стране не прекращаются ни на один день. «Рамблер» расскажет интересные факты об этом месте.
Афганистан занимает четвертое место в рейтинге по количеству детей у одной местной жительницы. В среднем, каждая женщина в этой стране рожает по шесть-семь раз. Дети не могут играть в футбол во дворе, потому что этот вид спорта официально запрещен в стране. Одним из самых популярных развлечений для них считается запуск воздушных змеев в небо. Что касается интернета, то к нему имеют доступ только 10% населения. В Афганистане также критически низкий уровень грамотности — только 47% мужчин и 15% женщин умеют читать и писать.
Расплатиться кредитной картой в Афганистане практически невозможно, также как и добраться куда-то на поезде. В этой стране нет пассажирских поездов. В Афганистане всего две дороги общей протяженностью всего 85 километров.
Самым прибыльным бизнесом в этой стране считаются свадебные рестораны, хотя само государство никак браки не фиксирует. Такие заведения вмещают до нескольких тысяч гостей.
Есть путешественники, которые хотят посетить Афганистан. Таким смельчакам нужно получить письмо от приглашающей стороны, иначе их не пустят на территорию государства. По слухам, Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендовало не выдавать визы россиянам, чтобы их обезопасить.