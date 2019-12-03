Что известно о самой опасной стране мира

На сегодняшний день Афганистан считается самым опасным государством в мире. Военные действия в этой стране не прекращаются ни на один день. «Рамблер» расскажет интересные факты об этом месте.

Афганистан занимает четвертое место в рейтинге по количеству детей у одной местной жительницы. В среднем, каждая женщина в этой стране рожает по шесть-семь раз. Дети не могут играть в футбол во дворе, потому что этот вид спорта официально запрещен в стране. Одним из самых популярных развлечений для них считается запуск воздушных змеев в небо. Что касается интернета, то к нему имеют доступ только 10% населения. В Афганистане также критически низкий уровень грамотности — только 47% мужчин и 15% женщин умеют читать и писать.

Расплатиться кредитной картой в Афганистане практически невозможно, также как и добраться куда-то на поезде. В этой стране нет пассажирских поездов. В Афганистане всего две дороги общей протяженностью всего 85 километров.

Самым прибыльным бизнесом в этой стране считаются свадебные рестораны, хотя само государство никак браки не фиксирует. Такие заведения вмещают до нескольких тысяч гостей.