Туристов озадачили водоросли на популярном пляже

Побережье популярного среди туристов австралийского города Байрон-Бей покрыл слой необычных морских водорослей, которые внешне напоминают кукурузные хлопья. Об этом пишет ABC News.

Как отмечает издание, выброс водорослей на пляжи происходит ежегодно, но в таких масштабах — впервые. Кроме того, растительность не только густо лежит на песке, но и плотно держится в воде на протяжении 50-60 метров от берега.

По словам путешественников и местных жителей, вода в океане в таких условиях похожа на «суп минестроне» или «кашу». «В такой воде даже сложно разглядеть собственные руки», — рассказал один из отдыхающих.

«Эти штуки, похожие на хлопья, очень больно колют лицо — как настоящие иголки или булавки»,

— добавил другой.

Местные власти утверждают, что ситуация не представляет опасности для людей, и поэтому никаких мер по уборке и очистке береговой линии предпринято с их стороны не будет. Отмечается, что данный вид водорослей с необычной формой — Colpomenia sinuosa — не типичен для данной территории и преимущественно распространен в Южной Африке.