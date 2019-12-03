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Туристов озадачили водоросли на популярном пляже 

Lenta.ru 1 час назад
Туристов озадачили водоросли на популярном пляже
Фото: Chloe Dowsett
Побережье популярного среди туристов австралийского города Байрон-Бей покрыл слой необычных морских водорослей, которые внешне напоминают кукурузные хлопья. Об этом пишет ABC News.
Как отмечает издание, выброс водорослей на пляжи происходит ежегодно, но в таких масштабах — впервые. Кроме того, растительность не только густо лежит на песке, но и плотно держится в воде на протяжении 50-60 метров от берега.
По словам путешественников и местных жителей, вода в океане в таких условиях похожа на «суп минестроне» или «кашу». «В такой воде даже сложно разглядеть собственные руки», — рассказал один из отдыхающих.
«Эти штуки, похожие на хлопья, очень больно колют лицо — как настоящие иголки или булавки»,
— добавил другой.
Местные власти утверждают, что ситуация не представляет опасности для людей, и поэтому никаких мер по уборке и очистке береговой линии предпринято с их стороны не будет. Отмечается, что данный вид водорослей с необычной формой — Colpomenia sinuosa — не типичен для данной территории и преимущественно распространен в Южной Африке.
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Теги:
Новости путешествий , телеканал АВС
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