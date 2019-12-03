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Во двор жилого дома упал трап с самолета 

Рамблер 1 час назад
На подлете к аэропорту Бостона самолет американской авиакомпании Delta Airlines потерял надувной трап. Об это рассказывает Fox News.
На борту летевшего из Франции Boeing 767 послушался громкий шум перед приземлением. Это не помешало пилотам успешно посадить самолет, и только после приземления сотрудники аэропорта заметили, что с правой стороны не хватает спасательного трапа. Это выяснилось в ходе расследования Федерального управления гражданской авиации (FAA).
Трап на своем заднем дворе обнаружил житель небольшого города Милтон, свалившееся "чудо" с небес поломало несколько веток клена. Авиакомпания также занялась расследованием произошедшего.
Ранее "Рамблер" писал, как эвакуироваться из самолета по надувному трапу.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости путешествий , Видео , Boeing , Delta Air Lines , Fox News
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