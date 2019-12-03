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Роскошный отель в Хургаде возмутил туристов 

Lenta.ru 1 час назад
Роскошный отель в Хургаде возмутил туристов
Фото: Kevin Dunnett
Туристы из Великобритании пожаловались на туроператора TUI, продавшего им путевку в египетский отель, где проводились строительные работы. Об этом сообщает The Sun.
52-летний Пол Секулар (Paul Secular) отправился в отпуск в Хургаду с супругой Линдой (Linda), больным аутизмом сыном Марком (Mark), дочерью Эми (Amy) и ее бойфрендом. Они заплатили за тур семь тысяч фунтов стерлингов (582 тысячи рублей) и заселились в пятизвездочный отель Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay.
В первое же утро туристов разбудили звуки электроинструментов, которые долбили каменный пол в гостинице. Как только британцы выглянули в окно, они обнаружили, что находятся в центре строительной площадки, заполоненной тачками и перекрытой ограждениями.
Тогда персонал заверил постояльцев, что ремонтные работы будут завершены к концу дня, однако стройка продолжалась в течение нескольких дней. На третьи сутки пребывания в Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay Секулары потребовали смены номера и компенсации за причиненный ущерб, поскольку их сын был на грани срыва.
Тем не менее, сотрудники TUI предложили им лишь ваучеры на 400 фунтов или возврат средств в размере 360 фунтов наличными.
«Неужели они действительно думают, что это приемлемо? Мы прошли через ад, а отпуск обошелся нам в семь тысяч! То, что они предложили, не покрывало даже цену путевки на одного человека!»
— возмутилась мать семейства.
«Очень иронично, что в названии отеля есть слово роскошь, потому что на самом деле в этой гостинице нет ничего роскошного!»
— добавил ее супруг Пол.
После случившегося Секулары обратились в юридическую компанию Bott and Co с просьбой добиться от TUI возмещения потраченных на неудачный отпуск средств.
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