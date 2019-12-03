Роскошный отель в Хургаде возмутил туристов

Туристы из Великобритании пожаловались на туроператора TUI, продавшего им путевку в египетский отель, где проводились строительные работы. Об этом сообщает The Sun.

52-летний Пол Секулар (Paul Secular) отправился в отпуск в Хургаду с супругой Линдой (Linda), больным аутизмом сыном Марком (Mark), дочерью Эми (Amy) и ее бойфрендом. Они заплатили за тур семь тысяч фунтов стерлингов (582 тысячи рублей) и заселились в пятизвездочный отель Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay.

В первое же утро туристов разбудили звуки электроинструментов, которые долбили каменный пол в гостинице. Как только британцы выглянули в окно, они обнаружили, что находятся в центре строительной площадки, заполоненной тачками и перекрытой ограждениями.

Тогда персонал заверил постояльцев, что ремонтные работы будут завершены к концу дня, однако стройка продолжалась в течение нескольких дней. На третьи сутки пребывания в Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay Секулары потребовали смены номера и компенсации за причиненный ущерб, поскольку их сын был на грани срыва.

Тем не менее, сотрудники TUI предложили им лишь ваучеры на 400 фунтов или возврат средств в размере 360 фунтов наличными.

«Неужели они действительно думают, что это приемлемо? Мы прошли через ад, а отпуск обошелся нам в семь тысяч! То, что они предложили, не покрывало даже цену путевки на одного человека!»

— возмутилась мать семейства.

«Очень иронично, что в названии отеля есть слово роскошь, потому что на самом деле в этой гостинице нет ничего роскошного!»

— добавил ее супруг Пол.

После случившегося Секулары обратились в юридическую компанию Bott and Co с просьбой добиться от TUI возмещения потраченных на неудачный отпуск средств.