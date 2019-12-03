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Трап самолета упал во двор частного дома 

Lenta.ru 3 часа назад
Трап самолета упал во двор частного дома
Фото: Milton Police Department
Самолет американской авиакомпании Delta Airlines потерял надувной трап, подлетая к аэропорту Бостона, штат Массачусетс, США. Об этом сообщает Fox News.
Лайнер Boeing 767 совершал перелет из Франции, и перед приземлением в США пилот услышал громкий шум. «Работники аэропорта осмотрели самолет после посадки и обнаружили, что справа отсутствует спасательный трап», — говорится в расследовании Федерального управления гражданской авиации (FAA).
Оказалось, что трап упал на задний двор жителя небольшого города Милтон Венхана Хуанга (Wenhan Huang) и повредил несколько ветвей его клена. Мужчина назвал произошедшее безумием и отметил, что ему понадобилось бы минимум двое человек, чтобы поднять тяжелейший трап.
Соседка Хуанга, которая стояла неподалеку от места происшествия, добавила, что, если бы трап упал на нее, то она была бы уже мертва.
Delta Airlines также начала расследование инцидента.
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Теги:
Новости путешествий , Delta Air Lines
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