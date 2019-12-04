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Путешествия, которые мечтают получить в подарок 

Вести Экономика + ещё 4 27 минут назад
Путешествия, которые мечтают получить в подарок
Фото: Вести Экономика
Москва, 4 декабря — "Вести. Экономика". «Какое путешествие вы бы мечтали получить в подарок от Деда Мороза?» — такой вопрос сервис путешествий Туту.ру задал своим пользователям. В опросе, который проходил во второй половине ноября, приняли участие 3 тысячи респондентов.
Как рассказали порталу TRN в пресс-службе компании, на выбор было предложено 10 вариантов, среди которых были и кругосветка, и тропические острова, и Северный полюс.
Ниже мы расскажем о том, о каких путешествиях мечтают россияне.

1. Кругосветное путешествие — 19%

Кругосветное путешествие выбрало большинство опрошенных — 19%. При этом, они оговорили, что желательно, чтобы их не уволили за то время, пока они будут путешествовать.
Стоит отметить, что такой щедрый подарок обошелся бы Деду Морозу недешево. Цены на кругосветные круизы начинаются от 2 млн рублей.

2. Поездка на Камчатку, Байкал или Сахалин — 18%

Вулканы являются главными достопримечательностями полуострова Камчатка. Изображения вулканов фигурируют на флаге и гербеКамчатского края (ранее — Камчатской области) и города Петропавловск-Камчатский, а также на большинстве сувениров, производящихся на Камчатке.
Вулканы Камчатки включены во Всемирное наследие ЮНЕСКО, поэтому неудивительно, что так много людей выразило желание совершить путешествие в самый отдаленный регион нашей страны.
Байкал также привлекает не только россиян, но и иностранных туристов, оставаясь одной из самых необычных и популярных достопримечательностей нашей страны.

3. Путешествие в Японию, Австралию или Новую Зеландию — 14%

Все эти страны отличаются тем, что путешествие туда будет стоить довольно дорого.
В частности, один только перелет в Австралию или Новую Зеландию обойдется путешественнику дорого.
Именно поэтому многие хотели бы получить такое путешествие в подарок.

4. Путешествие на райские острова — 14%

Бали, Пхукет, Шри-Ланка, Самуи — эти острова вошли в топ-10 по популярности среди российских туристов.
Однако далеко не все могут позволить себе путешествие в эти места, поэтому 14% опрошенных попросили бы путешествие на райские острова в качестве подарка от Деда Мороза.

5. Путешествие по Европе — 13%

Амстердам, Копенгаген, Венеция входят в число самых дорогих городов для путешествий в Европе.
Несмотря на это, многие мечтают увидеть известные во всем мире европейские достопримечательности. В итоге, 13% опрошенных попросили бы у Деда Мороза путешествие по Европе.

6. Путешествие в резиденцию Деда Мороза — 7%

Великий Устюг — резиденция Деда Мороза. В Великий Устюг идут туристические поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Казани, разработаны специализированные автобусные путешествия.
В городе действует Великоустюгский культурно-досуговый центр, в составе которого — Дом культуры, городской парк культуры и отдыха и Центр традиционной народной культуры "Лад".
Кстати, Великий Устюг вошел в число самых популярных туристических направлений России для путешествий с детьми.

7. Авторский тур — 6%

Авторские туры, как правило, очень дорогие, так как составляются под запросы клиента, а эти запросы могут быть очень нетривиальными.
6% опрошенных выбрали бы для себя авторский тур в подарок от Деда Мороза с оговоркой о том, что тематику путешествия выбрали бы самостоятельно.

8. Путешествие в горы — 4%

Как известно, лучше гор могут быть только горы. Следуя этой поговорке, 4% опрошенных выбрали бы в подарок от Деда Мороза путешествие в горы.
К слову, такое путешествие можно устроить, не выезжая за пределы нашей страны. В частности, не так давно был опубликован рейтинг популярных горнолыжных курортов у российских туристов.
Выбор горнолыжных курортов в России огромен, а цены зачастую не слишком высокие.

9. Путешествие на Северный полюс — 3%

Экстремальные путешествия всегда были в почете у людей смелых, отважных и любящих риск. Тем не менее, поездка на Северный полюс может обойтись довольно дорого, ведь стоимость одного только оборудования превышает все разумные пределы.
Однако 3% опрошенных попросили бы у Деда Мороза именно такое путешествие в подарок. Не самый комфортный отдых, однако, несомненно, впечатлений от такого путешествия хватит до конца жизни.

10. Путешествие в Африку на сафари — 2%

Наименее популярным оказалось путешествие в Африку на сафари. Всего 2% опрошенных выбрали бы такой подарок от Деда Мороза.
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Теги:
Новости путешествий , ЮНЕСКО
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