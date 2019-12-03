10 странных вещей, которые бесят вьетнамцев

10 странных вещей, которые мгновенно выводят вьетнамцев из себя

Вьетнам — доброжелательная и гостеприимная страна, и в целом местные жители очень хорошо относятся к иностранцам. Поэтому для многих настоящим открытием становится, что некоторые наши поступки могут вызывать негатив у вьетнамцев. Но такие вещи все же есть, и их лучше избегать.

Возможно, вы даже никогда не узнаете о том, что вели себя неправильно. Ведь никто не выкатит за это вам штраф и не заявит в полицию. Но, если хотите добиться расположения местных жителей, постарайтесь избегать этих 10 вещей.

1. Не платите крупными банкнотами

Когда вы захотите обменять деньги или снять наличные в банкомате, скорее всего, вам выдадут банкноты достоинством в 500 000 донгов. Для российского туриста эта сумма невелика, но помните о том, что для среднего вьетнамца, работающего на рынке, в продуктовой лавке или небольшом магазинчике, это почти недельная зарплата.

Поэтому, когда вы пытаетесь заплатить за уличную еду купюрой в 500 000, есть большая вероятность, что это вызовет у продавца негативные эмоции.

Вы не собирались никого оскорблять, унижать или демонстративно показывать, что для вас это не сумма, но со стороны это выглядит именно так.

Поэтому просите в обменнике выдать вам более мелкие купюры или разменяйте деньги в крупных магазинах прежде, чем пойдете на рынок.

2. Не бросайте деньги на прилавок, будто они ничего не значат для вас

Если вы можете позволить себе прилететь из другой части света во Вьетнам, то вы по определению человек небедный. Все это уже и так все знают. Нет необходимости демонстративно выставлять напоказ ваше благополучие.

Высокомерные иностранцы часто бросают деньги, как будто для них они ничего не значат, и это считается невероятно грубым поведением.

Ведь вьетнамцы тратят массу времени и сил, чтобы заработать эти скудные средства. Не стыдно быть богатым, но постарайтесь иметь хоть немного человеческой порядочности.

3. Не уходите, ничего не купив, если вы первый клиент

Вьетнам — очень суеверная страна. Здесь много странных обычаев и верований, которые прочно укоренились в культуре этого народа. Большинство из них нам не понятны, но это совершенно не меняет дела.

Поэтому, если вы с утра пораньше зайдете в какую-нибудь лавочку и просто, осмотрев товар, уйдете, ничего не купив, ждите поджатых губ и даже резких высказываний в свой адрес.

Ничего не продать первому покупателю считается плохим предзнаменованием для дневных продаж.

4. Не обвиняйте продавца в мошенничестве, если только вы абсолютно в этом не уверены

Разобраться в количестве нулей на вьетнамских донгах сходу непросто. К тому же туристам часто рассказывают, что вьетнамские продавцы пользуются этим и неправильно дают сдачу. Если вы вдруг заподозрите какого-нибудь торговца в мошенничестве, вы должны быть на сто процентов уверены, что это так.

Потому что обмануть вас будут пытаться не так часто, как об этом принято думать.

Вьетнамцы очень внимательно относятся к своим деньгам и очень не любят растяп-иностранцев, которые не в состоянии считать в уме и начинают обвинять их в том, чего они не совершали.

5. Не носите открытую одежду в храмах и пагодах

Сами вьетнамцы склонны одеваться консервативно. Отчасти это объясняется их устаревшим представлением о том, что загар есть только у крестьян. Но они также считают, что респектабельные люди не носят открытую сексуальную одежду. Они отнесутся с пониманием к вашему раскованному наряду, если вы находитесь в туристических районах, но в храмах и пагодах это абсолютное табу. Никаких открытых плеч, коротких юбок или шорт.

6. Не показывайте своего восхищения Китаем

А лучше старайтесь вообще не упоминать эту страну. Вьетнамцы ненавидят Китай.

Хотя вам, как иностранцу, может показаться, что они, скорее, должны ненавидеть американцев.

Но это не совсем так. Вражда с китайскими соседями длится гораздо дольше, чем их противостояние с Америкой. Их недоверию к китайцам уже несколько тысячелетий.

7. Не демонстрируйте своих чувств

Во Вьетнаме вы никогда не увидите, чтобы какая-нибудь пара открыто демонстрировала свои отношения. Самое большое, что могут позволить себе влюбленные на людях, это гулять, держась за руки.

Никто здесь не обнимается и не целуется в публичных местах.

Для консервативного вьетнамского общества это недопустимо. И вам следует поступать так же. В противном случае вы, конечно, не встретите откровенной враждебности, но наверняка заметите массу презрительных взглядов.

8. Не выходите из себя ни при каких обстоятельствах

Для вьетнамца потерять самообладание — это верный способ потерять лицо. А поэтому они стараются избегать всяких конфликтов. И хотя иногда сделать это сложно, особенно если учесть, какое здесь уличное движение, все же постарайтесь держать себя в руках.

На дороге вам захочется орать и материться каждые три минуты, и здесь нередки случаи, когда иностранцы устраивали кулачные бои. Но просто постарайтесь не терять самообладания.

Сдуйте свое эго и плывите по течению. То же самое относится и к вьетнамскому времени. Местные жители никуда не торопятся. И если таец, когда вы попытаетесь поторопить его, просто улыбнется и пожмет плечами, вьетнамец разозлится на такое замечание. Живите в ритме этой страны.

9. Снимайте обувь, когда входите в дом

Конечно, если вы этого не сделаете, никто вас не расстреляет, а возможно, даже не сделает замечания, но это грубейшая оплошность.

Из-за частых дождей улицы во Вьетнаме часто затопляются, а когда вода уходит, тротуары совсем не блещут чистотой.

Врываясь в чей-то дом в уличной обуви, вы как бы сообщаете этим самым хозяевам, что думаете, что земля снаружи чище, чем их дом. Просто разуйтесь.

10. Не ведите разговоров о Хо Ши Мине

Хотя это, конечно, спорная фигура для многих, но Хо Ши Мина во Вьетнаме обожествляют. Его жизнь и образ неотделимы от национального единства и независимости. Так что держите свои взгляды при себе. Вы окажетесь нежеланным гостем во многих местах во Вьетнаме, если начнете плохо говорить об их уважаемом дяде Хо.