Обновлен рейтинг мест, вкусных для вегетарианцев

Обновлен рейтинг городов, где вегетарианцам будет хорошо и вкусно

Ежегодно популярный ресторанный гид для вегетарианцев Happy Cow составляет рейтинг городов с лучшими заведениями. Результаты 2019 года опубликовал Lonely Planet.

сеть бургерных Neat Burger,

Andu Cafe с его эфиопской веганской кухней и

маврикийско-карибский ресторан Rogue Vegan. В этом году лидером рейтинга стала британская столица. В Лондоне насчитывается около 125 веганских ресторанов, киосков, пекарен, кафе, смузи-баров и специализированных магазинов. Самыми изысканными местами названы:

Второе место в списке досталось Нью-Йорку за его невероятно разнообразный выбор. В городе открыто 111 веган-заведений. Особое внимание стоит уделить бар-ресторану PS Kitchen и Веганский ресторанный дворик, где под одной крышей размещаются рестораны с различной ценовой категорией. Помимо этого, эксперты отметили этичный обувной магазин Moo Shoes.

На третьем месте среди лучших городов для веганов разместился Берлин. Почетным званием немецкий город обязан таким заведениям, как веганский киоск мирового уровня для любителей дёнер-кебабов Vöner der Vegetarische Döner, вьетнамский 1990 Vegan Living и Cafe Vux с его недорогими, но очень вкусными блюдами.

Лос-Анджелес,

Торонто,

Варшава,

Бангкок,

Тель-Авив,

Портленд и

Прага. В первую десятку городов также вошли:

При составлении рейтинга, эксперты Happy Cow принимали во внимание три фактора: общая культура веганства и отношение к нему в городе, количество ресторанов с блюдами на растительной основе и разнообразие блюд.