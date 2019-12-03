Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских туристов переманивают с Бали
Российских туристов переманивают с Бали
Новости путешествий
Найдутся ли в РФ люди, готовые доплатить авиакомпаниям
Найдутся ли в РФ люди, готовые доплатить авиакомпаниям
Новости путешествий
Сотни рейсов отменены на Филиппинах из-за тайфуна
Сотни рейсов отменены на Филиппинах из-за тайфуна
Новости путешествий
На чем дешевле путешествовать по России
На чем дешевле путешествовать по России
Новости путешествий

Москвичи на новогодние праздники выбирают туры по Золотому кольцу 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Стало известно, где москвичи отдохнут в Новый год
Фото: РИА Новости
Москвичи на новогодние праздники в этом году выбирают пансионаты Подмосковья и туры по Золотому кольцу, из зарубежных направлений второй год подряд лидирует Турция, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
"На первое место я бы поставила подмосковные пансионаты, дома отдыха и отели. Потому что в новогодние каникулы они заполнены на 90%. Объяснение этому очень простое — это рядом с Москвой, не нужна виза, можно спокойно поехать с детьми, нет акклиматизации", — сообщила собеседница.
Она также отметила, что в новогодние праздники достаточно сложно найти в Подмосковье приличный пансионат с хорошим обслуживанием и программой, так как все путевки раскупаются заранее.
На втором месте по популярности находятся туры по Золотому кольцу России, продолжила Осипова. Причины спроса на такие путевки те же, что и в подмосковные пансионаты.
"Привлекают эти города именно на новогодние праздники событийными мероприятиями, которых очень много", — сказала она.
Из зарубежных направление Осипова выделила Турцию, которая лидирует второй год подряд, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.
"Как и обычно, Турция второй год подряд лидирует, далее Таиланд и Эмираты. Это то, куда едут москвичи, которые хотят не столько отметить Новый год, сколько использовать новогодние каникулы для отдыха в теплых странах", — пояснила Осипова.
Она уточнила, что после тройки популярных теплых стран идет Скандинавия, куда москвичи также берут туры, но "это не такие большие потоки туристов".
Видео дня. Таинственные двери, которые лучше не открывать
Последние новости
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве" Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , Наталия Осипова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских туристов переманивают с Бали
Российских туристов переманивают с Бали
Найдутся ли в РФ люди, готовые доплатить авиакомпаниям
Найдутся ли в РФ люди, готовые доплатить авиакомпаниям
Сотни рейсов отменены на Филиппинах из-за тайфуна
Сотни рейсов отменены на Филиппинах из-за тайфуна
На чем дешевле путешествовать по России
На чем дешевле путешествовать по России 1
Почему проводники забирают билеты
Почему проводники забирают билеты 3
Видео
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Куда дешевле всего слетать на Новый год
01:37
Куда дешевле всего слетать на Новый год
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Что живет на вершине Эвереста
09:42
Что живет на вершине Эвереста
Новости путешествий
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
16:20
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
Новости путешествий
Москве вручили туристический «Оскар»
01:02
Москве вручили туристический «Оскар»
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Призрачные города, где давно никого нет
03:58
Призрачные города, где давно никого нет
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение