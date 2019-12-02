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С какими симптомами лучше отказать от перелета, чтобы не стало еще хуже 

TURIZM.RU 2 декабря 2019
С какими симптомами лучше отказаться от перелета
Фото: TURIZM.RU
Американские эксперты в области медицины назвали семь симптомов, с которыми лучше отказаться от перелета. В противном случае заболевание может только усугубиться. уже. Об этом пишет The Points Guy.
Лучше остаться дома с повышенной температурой. По словам нью-йоркского терапевта Фрэнка Контацесса, на борту при повышенной температуре тела человек может потерять больше жидкости, чем здоровый. Ведь воздух в салоне чрезвычайно сухой. Сильное обезвоживание усилит слабость и головную боль.
Рвота до начала путешествия также является серьезной причиной для отмены полета. А если симптом сопровождается температурой выше 38֯С, то существует большая вероятность, что человек может заразить окружающих. Известны случаи, когда бортпроводники не пускали на борт пассажиров с такими симптомами.
Проблемы во время перелета могут возникнуть и в случае инфекции нижних дыхательных путей. К таким заболеваниям относятся бронхит, пневмония и некоторые другие. Врачи настаивают, что воздух в кабине самолета содержит меньше кислорода. Такой его состав может вызвать у человека, имеющего воспаление дыхательных путей, одышку. Кроме того, стресс во время полета снизит способность бороться с инфекцией. В итоге можно получить осложнение.
Если у путешественника наблюдаются какие-либо симптомы гриппа, в том числе жар, кашель, насморк, тошнота, рвота или диарея, будет лучше, если он перенесет поездку. Врачи напоминают, что люди с этим заболеванием опасны для окружающих в течение первых 3 дней болезни. В самолете им точно станет хуже, так как заложенный нос во время полета может привести к невыносимой головной боли на борту.
Стоит также остаться на земле, если имеется боль ушах, в груди или учащенное сердцебиение. При инфекционных заболеваниях уха, изменения давления во время полета могут привести к разрыву барабанной перепонки. Боль в груди и учащенное сердцебиение могут быть признаками обострения сердечно-сосудистых недугов.
Специалисты также дали несколько советов заболевшим пассажирам. Всем, кто отложил свою поездку из-за жара, необходимо подождать, пока температура не будет повышаться хотя бы в течение 24, а лучше 48 часов. Если обнаружился грипп, то необходимо хотя бы надеть маску, чтобы обезопасить своих попутчиков. Главный совет врачей заключается в том, чтобы всегда следовать здравому смыслу: если вы слишком болен, лучше остаться дома.
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