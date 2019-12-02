Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Найдутся ли в РФ люди, готовые доплатить авиакомпаниям
Найдутся ли в РФ люди, готовые доплатить авиакомпаниям
Новости путешествий
Сотни рейсов отменены на Филиппинах из-за тайфуна
Сотни рейсов отменены на Филиппинах из-за тайфуна
Новости путешествий
На чем дешевле путешествовать по России
На чем дешевле путешествовать по России
Новости путешествий
Почему проводники забирают билеты
Почему проводники забирают билеты
Новости путешествий

Российских туристов переманивают с Бали 

TourDom 5 часов назад
Российских туристов переманивают с Бали
Фото: TourDom
Власти Индонезии планируют привлечь российских туристов на остров Калимантан (Борнео). Для этого в ноябре в его южную часть был открыт рейс из Денпасара, куда летает прямой рейс из Москвы. Стоимость билета начинается от 4 тысяч рублей в одну сторону. Об этом 2 декабря корреспонденту портала TourDom.ru рассказала советник Министерства по туризму Индонезии госпожа Эсти Реко Астути. Она добавила, что направление подходит как для классических бэкпэкеров, так и для клиентов премиум-сегмента, которым предлагаются комфортабельные курорты с деревянными бунгало и бутик-отелями.
Как уточняет менеджер российского представительства VITO Анна Приходько, в ближайшее время Индонезия в принципе планирует развивать на российском рынке направления, альтернативные Бали, на который по-прежнему приходится основная часть турпотока (97 из 109 тысяч россиян за 9 месяцев этого года). Чтобы расширить географию, выделено несколько приоритетных направлений для продвижения на российском рынке: Суматра, Сулавеси, Флорес, Ломбок и Центральная Ява.
С недавнего времени к ним добавился и Калимантан. По мнению ряда экспертов, на популяризацию острова на российском рынке потребуется еще много времени.
«Калимантан принадлежит трем странам, включая Малайзию и Бруней. И малайзийская часть острова уже сейчас более раскручена. Там есть сетевые отели, включая Shangri-la. Из России туда можно долететь с одной стыковкой в Сингапуре за 40 тысяч рублей туда-обратно. Мы рады, что у туристов появилась еще одна возможность попасть на Борнео, и приветствуем развитие туризма в индонезийской части острова. Но думаем, что это произойдет не в ближайшей перспективе», — заявила замгендиректора компании Ambotis Holidays Анна Черепова.
При этом и сам местный турбизнес не отрицает, что работы предстоит много. «В частности, не хватает качественных ресторанов», — уточнил ведущий специалист по работе с европейскими рынками принимающей компании Panorama Destination Гунаван Ария, заметив, что это с лихвой компенсируется местной традиционной кухней.
Видео дня. Таинственные двери, которые лучше не открывать
TourDom: последние новости
Назван самый комфортный курорт Таиланда Назван самый комфортный курорт Таиланда Приостановлена лицензия страховщика туроператоров Приостановлена лицензия страховщика туроператоров В турагентствах рассказали про запросы туристов в «черную пятницу» В турагентствах рассказали про запросы туристов в «черную пятницу»
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , Анна Приходько , Минспорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдутся ли в РФ люди, готовые доплатить авиакомпаниям
Найдутся ли в РФ люди, готовые доплатить авиакомпаниям
Сотни рейсов отменены на Филиппинах из-за тайфуна
Сотни рейсов отменены на Филиппинах из-за тайфуна
На чем дешевле путешествовать по России
На чем дешевле путешествовать по России 1
Почему проводники забирают билеты
Почему проводники забирают билеты 3
Приостановлена лицензия страховщика туроператоров
Приостановлена лицензия страховщика туроператоров
Видео
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Куда дешевле всего слетать на Новый год
01:37
Куда дешевле всего слетать на Новый год
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Что живет на вершине Эвереста
09:42
Что живет на вершине Эвереста
Новости путешествий
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
16:20
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
Новости путешествий
Москве вручили туристический «Оскар»
01:02
Москве вручили туристический «Оскар»
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Призрачные города, где давно никого нет
03:58
Призрачные города, где давно никого нет
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение