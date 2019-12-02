Российских туристов переманивают с Бали

Власти Индонезии планируют привлечь российских туристов на остров Калимантан (Борнео). Для этого в ноябре в его южную часть был открыт рейс из Денпасара, куда летает прямой рейс из Москвы. Стоимость билета начинается от 4 тысяч рублей в одну сторону. Об этом 2 декабря корреспонденту портала TourDom.ru рассказала советник Министерства по туризму Индонезии госпожа Эсти Реко Астути. Она добавила, что направление подходит как для классических бэкпэкеров, так и для клиентов премиум-сегмента, которым предлагаются комфортабельные курорты с деревянными бунгало и бутик-отелями.

Как уточняет менеджер российского представительства VITO Анна Приходько , в ближайшее время Индонезия в принципе планирует развивать на российском рынке направления, альтернативные Бали, на который по-прежнему приходится основная часть турпотока (97 из 109 тысяч россиян за 9 месяцев этого года). Чтобы расширить географию, выделено несколько приоритетных направлений для продвижения на российском рынке: Суматра, Сулавеси, Флорес, Ломбок и Центральная Ява.

С недавнего времени к ним добавился и Калимантан. По мнению ряда экспертов, на популяризацию острова на российском рынке потребуется еще много времени.

«Калимантан принадлежит трем странам, включая Малайзию и Бруней. И малайзийская часть острова уже сейчас более раскручена. Там есть сетевые отели, включая Shangri-la. Из России туда можно долететь с одной стыковкой в Сингапуре за 40 тысяч рублей туда-обратно. Мы рады, что у туристов появилась еще одна возможность попасть на Борнео, и приветствуем развитие туризма в индонезийской части острова. Но думаем, что это произойдет не в ближайшей перспективе», — заявила замгендиректора компании Ambotis Holidays Анна Черепова.

При этом и сам местный турбизнес не отрицает, что работы предстоит много. «В частности, не хватает качественных ресторанов», — уточнил ведущий специалист по работе с европейскими рынками принимающей компании Panorama Destination Гунаван Ария, заметив, что это с лихвой компенсируется местной традиционной кухней.