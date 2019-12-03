Названы самые бюджетные направления на Новый год

Эксперты сервиса для планирования путешествий определили направления, стоимость которых значительно снизилась в преддверии Нового года. Об этом сообщает RT.

В новогодние праздники по России выгоднее всего полететь из Сочи в Ростов-на-Дону. Цена на билет по этому направлению оказалась на 64% дешевле, чем в среднем за год. На 62% подешевели билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский, на 61% — из Ставрополя в Санкт-Петербург, на 44% — из Сургута в Калининград, на 44% — из Нижневартовска в Санкт-Петербург.

В два раза снизилась цена авиабилета из Москвы в Тиват (Черногория), на 45% — из Москвы в Нью-Йорк (США), на 44% — из Москвы в Тирану (Албания).

Аналитики напоминают, что средняя цена на авиабилеты в последнюю неделю декабря всегда оказывается на 30–35% выше, чем в середине месяца. Если отправиться в путешествие через неделю после Нового года, можно сэкономить на стоимости билета до 20%.