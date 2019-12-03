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Названы самые бюджетные направления на Новый год 

Москва24 + ещё 3 49 минут назад
Названы самые бюджетные направления на Новый год
Фото: Москва24
Эксперты сервиса для планирования путешествий определили направления, стоимость которых значительно снизилась в преддверии Нового года. Об этом сообщает RT.
В новогодние праздники по России выгоднее всего полететь из Сочи в Ростов-на-Дону. Цена на билет по этому направлению оказалась на 64% дешевле, чем в среднем за год. На 62% подешевели билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский, на 61% — из Ставрополя в Санкт-Петербург, на 44% — из Сургута в Калининград, на 44% — из Нижневартовска в Санкт-Петербург.
В два раза снизилась цена авиабилета из Москвы в Тиват (Черногория), на 45% — из Москвы в Нью-Йорк (США), на 44% — из Москвы в Тирану (Албания).
Аналитики напоминают, что средняя цена на авиабилеты в последнюю неделю декабря всегда оказывается на 30–35% выше, чем в середине месяца. Если отправиться в путешествие через неделю после Нового года, можно сэкономить на стоимости билета до 20%.
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