Назван оператор, который проверит «онлайн-путевку»

Назван первый туроператор, который протестируют «электронную путевку»

АО «Национальные туристические технологии» сообщило, что заключило соглашение о сотрудничестве в интеграции единой информационной системы электронных путевок с туроператором «Библио-Глобус».

«Налаживание взаимодействия Системы с программным обеспечением профессиональных участников туристического рынка, возможность последних участвовать в формировании предложений по доработке Системы обеспечит комфортные для туроператоров условия подключения к Системе ещё до введения ее обязательности», — заявила управляющий директор ООО «Туроператор БГ» Ирина Костенко

Отметим, что данное соглашение носит лишь формальный характер. Фактически туроператор к тестированию программы еще не приступил. Специалисты компании только завтра начнут изучать технические характеристики софта.

По словам наблюдателей, это первый официальный комментарий от АО «Национальные туристические технологии» с момента, когда компания была назначена оператором системы.