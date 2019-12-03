Назван оператор, который проверит «онлайн-путевку»

АО «Национальные туристические технологии» сообщило, что заключило соглашение о сотрудничестве в интеграции единой информационной системы электронных путевок с туроператором «Библио-Глобус».
«Налаживание взаимодействия Системы с программным обеспечением профессиональных участников туристического рынка, возможность последних участвовать в формировании предложений по доработке Системы обеспечит комфортные для туроператоров условия подключения к Системе ещё до введения ее обязательности», — заявила управляющий директор ООО «Туроператор БГ» Ирина Костенко.
Отметим, что данное соглашение носит лишь формальный характер. Фактически туроператор к тестированию программы еще не приступил. Специалисты компании только завтра начнут изучать технические характеристики софта.
По словам наблюдателей, это первый официальный комментарий от АО «Национальные туристические технологии» с момента, когда компания была назначена оператором системы.
Напомним, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект об обязательности «электронной путевки» с 1 апреля 2020 года. Однако многие участники отрасли считают такое решение преждевременным, а в комитете ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заключили, что законопроект еще требует доработки. Первое рассмотрение документа назначено на 17 декабря.