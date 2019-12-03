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Россияне смогут получить за задержку авиарейса до полумиллиона рублей. Но не все 

TURIZM.RU + ещё 1 3 декабря 2019
Россияне получат за задержку авиарейса до 500 тыс.
Фото: TURIZM.RU
С 28 декабря изменятся максимальные размеры выплат пассажирам зарубежных рейсов, зарегистрированных в нашей стране. Согласно документу Международной организации гражданской авиации (ИКАО), компенсации в случае смерти или увечий пассажира вырастут с 9,9 млн до 11,2 млн рублей. При задержке рейса пассажир будет вправе требовать выплату в размере до 466,5 тысяч рублей. Ранее компенсация составляла 409,6 тысяч рублей. При утере авиакомпанией багажа максимальная компенсация составит 112,4 тысячи рублей вместо 98,7 тысяч рублей.
Как пишет издание, данные правила распространяются на пассажиров зарубежных рейсов во всех странах, подписавших Монреальскую конвенцию. Помимо России, к ним относятся страны ЕС, США, Японии, Бразилии, Китая, Индии и другие. Эксперты обращают внимание, что вышеуказанные размеры компенсаций возможны только при максимальном фактическом ущербе. Кроме того, пассажирам придется взять на свои плечи бремя его доказывания. Например, чтобы доказать реальную стоимость утерянного багажа, все ценные перевозимые предметы должны быть заранее задекларированы. В противном случае компенсация будет рассчитываться по фактическому весу багажа. Ждать максимальных выплат при таком раскладе вряд ли придется.
Добавим, что на внутрироссийских перелетах выплаты за вред здоровью и утерю багажа регулируются федеральными авиационными правилами, а также правилами, установленными авиакомпаниями в формате публичной оферты, либо прописанными в договорах. Так, за час задержки авиапассажирам компенсируют совсем смешную сумму в размере 25% «штрафного» МРОТ (25 рублей).
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Теги:
Новости путешествий , ЕС
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