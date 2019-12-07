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Зачем я вешаю стакан на ручку двери в отеле 

Рамблер 3 часа назад
Зачем я вешаю стакан на ручку двери в отеле
Фото: depositphotos.com
Это очень простой совет, который может спасти не только ваши нервы и даже жизнь. Очень часто путешественники сталкиваются с воровством в отеле. Причем вещи пропадают буквально на ровном месте, а персонал отнекивается, что ничего не знает.
К сожалению, бывают случаи, когда недобросовестный персонал или воры под видом постояльцев проникают в номера отеля. Вы удивитесь, но нередко это происходит, пока человек спит. Я часто езжу на экскурсии, которые начинаются рано или встаю, чтобы пойти на пляж и успеть на спокойное море и солнце.
Даже, если вы закроете дверь, вор может спокойно сделать отмычку или украсть запасной ключ на ресепшене. К тому же их часто забирают уборщицы к себе домой.
Для того, чтобы обезопасить себя и свои вещи, есть простое решение. Часто в номерах есть стаканы для зубных щеток или воды. Лучше, чтобы он был стеклянный. Перед тем, как лечь спать я всегда вешаю стакан на длинную ручку двери. В случае, если вор попытается открыть дверь, он дернет ручку вниз и стакан свалится. И ту либо будет слышен глухой стук, либо он просто разобьется и разбудит.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий
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