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На чем дешевле путешествовать по России 

Рамблер 2 часа назад
По своей площади Россия — самая большая в мире. Каждый ее город по-своему прекрасен, а природа настолько разнообразна, что остается только этому удивляться. Иногда хочется путешествовать не за границу, а по родной стране. "Рамблер" рассказывает, какой способ передвижения будет самым дешевым.

Машина

Конечно, одним из самых удобных и дешевых считаются путешествия на машине. Однако вам нужно будет постоянно останавливаться для отдыха в разных гостиницах, а на это тоже будут уходить деньги. Кроме того, это не очень комфортно: провести неделю или две в сидячем положении в машине. Так можно посмотреть больше пейзажей, но все они будут виднеться только за стеклом. Этот способ остается вне конкуренции, так как у многих путешественников нет своей машины, а брать в аренду будет дороже.

Поезд

Путешествия на поезде (даже на самые дальние расстояния) очень популярны в России. Такой способ отлично подойдет тем, кто боится летать, или для людей с проблемами со здоровьем. К тому же, это — отличный вариант сэкономить. Только сберечь деньги получится тем, кто собрался проезжать длинные расстояния. Так, билет в плацкарт Москва-Владивосток начинается от тысячи рублей в одну сторону, билет на самолет обойдется в 22 тысячи туда-обратно.

Самолет

Если сравнивать самолет с поездом, то при полете на дальние расстояния лучше выбирать поезд (если вы хотите сэкономить). В случае, если ваш перелет составит меньше пяти часов, то лучше покупать билет на самолет. Во-первых, можно воспользоваться услугами Лоукостеров, где билет на самолет продается от тысячи рублей. Во-вторых, при перелете на небольшие расстояния билеты оказываются дешевле. Так, поезд Москва-Самара обойдется вам от восьми тысяч в обе стороны, билеты на самолет туда-обратно будут стоить от шести тысяч.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий , Видео
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