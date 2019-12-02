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Почему проводники забирают билеты, а потом возвращают 

Рамблер 2 часа назад
Те, кто путешествовал на поезде, знают, что билеты у пассажиров проверяют на входе. Потом проводники еще раз проходятся по вагону и собирают билеты у пассажиров, а потом возвращают. Для чего делается эта процедура, рассказывает "Рамблер".

Заполнение документов

Одной из обязанностей проводника заключается составление ведомостей и заполнение бланков. Всю информацию он берет из билета: номер сидения, фамилия и имя пассажира. Так он считает, сколько людей находится в поезде, какие места останутся свободными и есть ли опоздавшие.

Постельное белье

В некоторых поездах белье закупается отдельно. Оплатить его можно прямо при покупке билета, поэтому отметка об этом проставляется сразу. С помощью них проводник определяет, кто из пассажиров оплатил эту услугу, кому нужно и не нужно предоставлять постельное белье.

Объявление о станции

Еще одна обязанность проводника — вовремя сообщить пассажиру о том, что ему скоро выходить. Часто такие остановки случаются ночью, а на выход дается всего две-три минуты. Тогда проводник заблаговременно будит пассажира, а информацию о его остановке он находит в билете.

Опоздавшие

Бывает и так, что человек выходит на станции, а потом не успевает вернуться в свой уходящий поезд. В таком случае проводник обязан провести опись его вещей и сдать их на ближайшей станции. Для выявления личности ему, опять же, помогает список мест и имен.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий , Видео
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