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Найдутся ли в России желающие добровольно доплатить авиакомпаниям 

TURIZM.RU 40 минут назад
Найдутся ли в РФ люди, готовые доплатить авиакомпаниям
Фото: TURIZM.RU
В последние годы в Европе выросло внимание к последствиям авиаперелетов для окружающей среды. В свете этого, многие компании начинают внедрять различные схемы, которые позволяют наиболее ответственным пассажирам компенсировать выбросы CO2. Накануне альянс Lufthansa Group, в которую входят авиакомпании Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines, представил на своих порталах бронирования платформу Compensaid.
Пассажирам перечисленных перевозчиков предлагается воспользоваться платформой, чтобы добровольно компенсировать часть выбросов CO2. Пользователям предлагают выбрать один из двух вариантов:
— оплата устойчивого реактивного топлива SAF, которое затем будет использоваться авиакомпанией для безвредных перелетов: 1 евро за литр;
— стать членом компании по лесовосстановлению: 3,9 евро за 1 дерево.
Инициаторы программы отмечают, что второй вариант не является мгновенным. То есть, если пассажир решит компенсировать 100% своей доли CO2 с помощью этой опции, для этого потребуется 20 лет. Если все доплаты разделить в соотношении 50/50, то для компенсации выбросов углерода потребуется всего 10 лет.
Издание также публикует подробную инструкцию пользования платформой Compensaid. При входе на сайт, пользователя приветствует большая желтая кнопка Lufthansa, предлагающая внести дополнительную оплату. После ее нажатия открывается страница, на которой необходимо ввести данные рейса. Затем пассажиру необходимо указать величину инвестирования в каждый вариант компенсации. Например, на рейсе Лондон — Франкфурт полная доплата за устойчивое топливо обойдется в 39,56 евро, а при выборе лесовосстановления — всего 1,91 евро. Оба варианта компенсируют 81 кг углекислого газа. У пользователя есть возможность внести компенсацию в любом соотношении топливо/лес. После оплаты пассажиру приходит электронное письмо с сертификатами на экологически чистое топливо и покупку дерева.
Добавим, что авиакомпании мира не могут самостоятельно полностью перейти на безвредное топливо SAF ввиду его дефицита и высокой стоимости. На данный момент существует всего несколько нефтеперерабатывающих заводов, которые могут производить экологически чистое топливо в достаточном объеме. Остается большим вопросом, как много пассажиров решат поддержать перевозчиков деньгами в качестве компенсации. И еще интересно, а в России подобная практика чисто теоретически прижилась бы?!
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Теги:
Новости путешествий , Lufthansa
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