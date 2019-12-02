Самые выгодные страны для поездок на Рождество

Названы самые выгодные направления для путешествий на Рождество

Чаще всего российские туристы планировали путешествия на католическое Рождество в тех странах, где предлагаются пакетные туры на базе чартерных перелетов, что значительно удешевляет зимний отдых. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

В частности, наибольшей популярностью пользуется Италия, где недельный тур на двоих может стоить от 36 тысяч рублей. При этом туристы выбирают не только экскурсионные программы, но и поездки на горнолыжные курорты и комбинированные маршруты.

Также в числе лидеров оказались Чехия — восьмидневное путешествие туда на одного человека обойдется минимум в 28 тысяч рублей — и Австрия. Отмечается, что средняя стоимость рождественского недельного тура в Европу составляет около 80-85 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, в десятке самых востребованных направлений числятся Швейцария, Франция, Германия, Испания, Венгрия, Андорра и Финляндия, где туристы в особенности интересуются экскурсионной или спортивно-оздоровительной программами. Наконец, на 25 процентов возрос спрос на страны Прибалтики и в турецкий Стамбул.

Согласно выводам экспертов, продажи рождественских туров остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Больше половины предложений было забронировано уже к середине осени.

25 ноября сообщалось, что самыми популярными новогодними направлениями у россиян внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за границей — Таиланд, ОАЭ и Турция. Так, в числе лидеров оказались Красная Поляна, Сочи, Крым и Минеральные Воды.