Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как узнать русского за границей по вещам в багаже
Как узнать русского за границей по вещам в багаже
Новости путешествий
Куда дешевле всего слетать на Новый год
Куда дешевле всего слетать на Новый год
Новости путешествий
Чем грозит попытка сэкономить на авиабилете
Чем грозит попытка сэкономить на авиабилете
Новости путешествий
Вещи, которые обязательно надо брать в поезд
Вещи, которые обязательно надо брать в поезд
Новости путешествий

Названы самые выгодные направления для путешествий на Рождество 

Lenta.ru + ещё 1 24 минуты назад
Самые выгодные страны для поездок на Рождество
Фото: Lenta.ru
Чаще всего российские туристы планировали путешествия на католическое Рождество в тех странах, где предлагаются пакетные туры на базе чартерных перелетов, что значительно удешевляет зимний отдых. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
В частности, наибольшей популярностью пользуется Италия, где недельный тур на двоих может стоить от 36 тысяч рублей. При этом туристы выбирают не только экскурсионные программы, но и поездки на горнолыжные курорты и комбинированные маршруты.
Также в числе лидеров оказались Чехия — восьмидневное путешествие туда на одного человека обойдется минимум в 28 тысяч рублей — и Австрия. Отмечается, что средняя стоимость рождественского недельного тура в Европу составляет около 80-85 тысяч рублей на двоих.
Кроме того, в десятке самых востребованных направлений числятся Швейцария, Франция, Германия, Испания, Венгрия, Андорра и Финляндия, где туристы в особенности интересуются экскурсионной или спортивно-оздоровительной программами. Наконец, на 25 процентов возрос спрос на страны Прибалтики и в турецкий Стамбул.
Согласно выводам экспертов, продажи рождественских туров остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Больше половины предложений было забронировано уже к середине осени.
25 ноября сообщалось, что самыми популярными новогодними направлениями у россиян внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за границей — Таиланд, ОАЭ и Турция. Так, в числе лидеров оказались Красная Поляна, Сочи, Крым и Минеральные Воды.
Видео дня. Таинственные двери, которые лучше не открывать
Последние новости
На Украине выразили готовность принять «пару» российских областей На Украине выразили готовность принять «пару» российских областей В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2» Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как узнать русского за границей по вещам в багаже
Как узнать русского за границей по вещам в багаже 19
Куда дешевле всего слетать на Новый год
Куда дешевле всего слетать на Новый год 3
Чем грозит попытка сэкономить на авиабилете
Чем грозит попытка сэкономить на авиабилете
Вещи, которые обязательно надо брать в поезд
Вещи, которые обязательно надо брать в поезд 23
Куда россиян пускают без загранпаспорта
Куда россиян пускают без загранпаспорта 63
Видео
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Куда дешевле всего слетать на Новый год
01:37
Куда дешевле всего слетать на Новый год
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Что живет на вершине Эвереста
09:42
Что живет на вершине Эвереста
Новости путешествий
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
16:20
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
Новости путешествий
Москве вручили туристический «Оскар»
01:02
Москве вручили туристический «Оскар»
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Призрачные города, где давно никого нет
03:58
Призрачные города, где давно никого нет
Новости путешествий
Плацкарт будущего станет похожим на отель
00:31
Плацкарт будущего станет похожим на отель
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение