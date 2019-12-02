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Приостановлена лицензия страховщика туроператоров 

TourDom + ещё 2 2 часа назад
Приостановлена лицензия страховщика туроператоров
Фото: TourDom
Банк России сообщил о приостановлении с 1 декабря действия лицензии страховой компании «Орбита», с которой у 53 туроператоров были заключены договоры. 22 из них работают по выездному туризму.
На сайте ЦБ говорится: «Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности». В «Орбите» назначена временная администрация.
Как отмечают источники TourDom.ru, страховщику отвели 5 дней для устранения нарушений — и вряд ли этого времени хватит. Если лицензия в итоге будет отозвана, туроператоры в течение 45 дней будут вынуждены найти новую страховую компанию.
Редакция TourDom.ru запросила комментарии у Ростуризма, а также у страховщиков и турбизнеса. На момент публикации ответа не поступило.
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Теги:
Новости путешествий , Другое , Ростуризм , Центральный банк России
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