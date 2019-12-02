Приостановлена лицензия страховщика туроператоров

Банк России сообщил о приостановлении с 1 декабря действия лицензии страховой компании «Орбита», с которой у 53 туроператоров были заключены договоры. 22 из них работают по выездному туризму.

На сайте ЦБ говорится: «Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности». В «Орбите» назначена временная администрация.

Как отмечают источники TourDom.ru, страховщику отвели 5 дней для устранения нарушений — и вряд ли этого времени хватит. Если лицензия в итоге будет отозвана, туроператоры в течение 45 дней будут вынуждены найти новую страховую компанию.