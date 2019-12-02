Крым бьет рекорды по зимнему туризму

Новый туристический рекорд в Крыму. К началу этой зимы на курортах полуострова отдохнули более семи миллионов человек.

Крым принимает отдыхающих круглый год. Зимой там работают санатории и лечебницы.

Первый рекорд за все постсоветские годы был поставлен в прошлом году. Тогда в Крым на отдых и лечение приехали около 6 миллионов восьмисот тысяч человек, передает "Россия 24".

В этом году показатель превышен уже в октябре. По прогнозам, в следующем 2020 году в республику приедут 8 миллионов отдыхающих.