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Крым бьет рекорды по зимнему туризму 

Вести.Ru + ещё 7 4 часа назад
Крым бьет рекорды по зимнему туризму
Фото: Вести.Ru
Новый туристический рекорд в Крыму. К началу этой зимы на курортах полуострова отдохнули более семи миллионов человек.
Крым принимает отдыхающих круглый год. Зимой там работают санатории и лечебницы.
Первый рекорд за все постсоветские годы был поставлен в прошлом году. Тогда в Крым на отдых и лечение приехали около 6 миллионов восьмисот тысяч человек, передает "Россия 24".
В этом году показатель превышен уже в октябре. По прогнозам, в следующем 2020 году в республику приедут 8 миллионов отдыхающих.
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