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Сотни рейсов были отменены на Филиппинах из-за надвигающегося тайфуна 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Сотни рейсов отменены на Филиппинах из-за тайфуна
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает Philippine News Agency.
Генеральный директор гражданской авиации Джим Сидионгко призвал местных перевозчиков подготовиться к возможным сбоям из-за тайфуна
Аэропорты, которые находятся под контролем гражданской авиации должны провести передислокацию легких воздушных судов, оборудования и документов в сухие и безопасные районы в качестве меры предосторожности.
Кроме того, нужно заблокировать окна и двери помещений и отправить домой не основной персонал.
Отмечается, что все тренировочные полеты были приостановлены.
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