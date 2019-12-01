Чем грозит попытка сэкономить на авиабилете

Чем грозит сравнительно честный способ сэкономить на авиабилете?

Поиск дешевых авиабилетов и его скрытая сторона.

Многие туристы стараются сэкономить при покупке авиабилета, и это нормально. Поймать дешевый тариф на конкретную дату по желаемому маршруту не всегда просто. Для этого нужно терпение и иногда везение. Наш корреспондент Иван Любезный изучил сравнительно честный способ экономии при покупке авиабилетов.

На днях мой коллега прислал две ссылки. Первая — текст в Яндекс. Дзене, в котором туристка делится собственным опытом хитрого способа покупки дешевого билета по сквозному тарифу, а вторая — о возможных неприятных последствиях подобных действий для пассажиров.

Сквозной тариф

В своем рассказе на Яндексе туристка описывает возможность экономии при применении сквозного тарифа. Суть в следующем: иногда при бронировании билета из пункта А в пункт В стоимость билета оказывается выше, чем билет по более длинному маршруту из пункта А в пункт С с пересадкой или стыковкой в пункте В. Например, вам нужен билет Москва — Париж. Но если поискать вариант перелета, где Париж окажется пересадочным пунктом (например, Москва — Париж — Франкфурт), то стоимость такого билета до Франкфурта может оказаться ниже, чем прямой перелет в Париж. Такой вариант называется Hidden city («скрытый город») — это поиск авиабилетов с пересадкой, где город пересадки будет являться пунктом назначения. Рассмотрим на реальном примере.

HotLine.travel

Минимальная стоимость билета на 16.12.2019 на прямом рейсе Москва — Париж у «Аэрофлота» составила 16 883 руб. при бронировании 28.11.2019.

HotLine.travel

Если купить билет 28.11.2019 до Франкфурта с пересадкой в Париже с вылетом из Москвы 16.12.2019, стоимость билета по всему маршруту составит 7 293 руб. Экономия более чем в два раза.

Есть специальные ресурсы, которые помогают искать подобные хитрые варианты автоматически, например, американский skiplagged.com. Данный сайт не показался мне удобным — но это субъективно. Главное, что интернет-ресурс вне российской юрисдикции, и, если что-то пойдет не так, непонятно, как и с кем решать проблему.

Комментарий эксперта

Разобраться в тарифных тонкостях мне помогла эксперт по регулярной авиаперевозке из сервиса онлайн-бронирования туристических услуг «Мой Агент» Екатерина Власова

Если требуется билет только в одну сторону, можно поставить себе задачу и озаботиться поиском подобных вариантов. Возникает несколько «но». Билет one way обычно дороже билета «туда и обратно», искать перелет hidden city приходится вручную, и не факт, что удастся найти подходящий вариант по нужному маршруту и в подходящую дату с большой экономией. И придется лететь без багажа или регистрировать багаж только до транзитного пункта, что не всегда разрешает делать авиакомпания.

При перелете round trip возникают и другие сложности с использованием hidden city. Например, ищем экономичный билет по сложному маршруту Москва — Доха — Дубай — Доха — Москва. Если по какой-то причине вы не явились на посадку рейса Дубай — Доха, то сегмент Доха — Москва авиакомпания аннулирует, и придется покупать новый билет.

В некоторых случаях сквозной тариф hidden city при перелете туда и обратно можно попытаться поймать на последнем сегменте. Например, билет по маршруту Москва — Нью-Йорк — Москва — Санкт-Петербург может стоить дешевле билета Москва — Нью-Йорк — Москва. Покупаем билет до Питера, а выходим в Москве. Но и багаж тогда нужно регистрировать до Москвы, если позволит авиакомпания.

Еще одна вероятная неприятность — овербукинг или отмена рейса. В этом случае авиакомпания должна доставить пассажира до конечного пункта назначения, указанного в билете.

Альтернативный рейс может и не иметь нужный вам транзитный пункт, тогда вы станете заложником своей хитрости.

Всегда следует читать правила авиакомпании, касающиеся самовольного изменения маршрута пассажиром. Многие перевозчики прямо запрещают это делать. Пассажиру может грозить аннуляция накопленных бонусных миль или билета, попадание в черный список и т. п.

Хуже всего придется билетному агенту (если билет куплен не напрямую в кассе или на сайте авиакомпании) — ему грозит крупный штраф и расторжение договора.

Перевозчики прекрасно знают уловки пассажиров и оперативно на них реагируют. Специально обученные штатные сотрудники мониторят загрузку рейсов, ищут информацию в Сети по ключевым словам (люди любят хвастаться своими успехами в подробностях) и принимают соответствующие меры вплоть до обращения в суд.

А вы бы стали искать такие сравнительно честные способы экономии? Пишите в комментариях.