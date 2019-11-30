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Стоит ли ехать в Таиланд в одиночку 

TURIZM.RU 2 часа назад
Стоит ли ехать в Таиланд в одиночку
Фото: TURIZM.RU
Таиланд может стать одним из лучших направлений для тех, кто предпочитает путешествовать соло. Тому есть несколько причин. Здесь весело, относительно безопасно, недорого, тут отличные пляжи и природа, насыщенная ночная жизнь и развитая инфраструктура. Все это делает путешествие легким и увлекательным, но… Очень многое будет зависеть от вас.

Сервис уже не тот, что раньше

Еще несколько лет назад Таиланд называли «Страной улыбок» и говорили о том, что в Юго-Восточной Азии и, возможно, даже и во всем мире нет более доброжелательной, безопасной и дешевой страны. Сейчас все немного изменилось. Нет, здесь по-прежнему все спокойно. Но слово «фаранги» («иностранцы») звучит чаще. И хотя туристы вносят существенный вклад в экономику страны, сами тайцы немного устали от обилия гостей. Таиланд многие годы был главной туристической зоной в этом регионе. Представляете, сколько грубых и неприятных туристов тайцы видели за это время?! Стоит отдать должное их терпению и такту. Если вы будете уважать культуру и местных жителей, ничего плохого не случится. Особенно этот совет актуален, если вы путешествуете в одиночку. Просто соблюдайте элементарные правила поведения, и все будет хорошо.

Одинокий путешественник в Тае не одинок

Возможно, вы сочтете это каламбуром, но так оно и есть. Потому что в Таиланде очень много туристов, предпочитающих отдыхать соло. И в этом есть ряд преимуществ. Во-первых, размещение. Тайцы, не в пример всем остальным, с большим пониманием относятся к одиноким путешественникам. Поэтому найти сингл в роскошном отеле или комнату на одного в скромном хостеле не проблема. Существенный плюс — это цены. Иногда номер в бюджетном отеле или гостевом доме стоит как место в хостеле, и никто не возьмет с вас как «за дабл». Во-вторых, одинокие путешественники — это вовсе не нелюдимые интроверты, которые чуждаются людей. Тут много вам подобных, и, если захотите общения, вы с легкостью найдете спутника, с которым приятно вместе поужинать, зависнуть в местном баре или просто отправиться на поиски приключений. Проще говоря, если вы не ищете общества себе подобных, никто не нарушит вашего одиночества. А если заскучаете, то вам будет легко найти себе компанию.

Уличная еда как раз для одиночек

Есть люди, которые терпеть не могут ужинать в одиночку. Но есть еще больше рестораторов, которые ненавидят одиноких клиентов. Так вот, в Тае вы никогда не почувствуете негативного отношения, если зашли в ресторан одни. Помимо этого, здесь есть масса мест, где можно спокойно перекусить, а заодно и поглазеть на колорит местной жизни. Уличная еда великолепна, и ее обязательно нужно попробовать! Почти на любой улице торговцы соблазняют прохожих аппетитными запахами, а рядом с каждым прилавком есть ряд столов и стульев, за которыми множество людей сидят в одиночестве и спокойно обедают. Присоединяйтесь к ним. Помимо вкусной еды, вы получите дополнительный бонус — возможность наблюдать за происходящим вокруг.

Из пункта А в пункт В

В Таиланде хорошо развита транспортная система. Да, паромы не всегда следуют по расписанию, и поезда часто задерживаются, но вы всегда сможете добраться в нужный вам пункт. Обычно на станциях работают сотрудники, которые говорят по-английски. Они же помогут приобрести билеты. Иногда эта услуга стоит чуть дороже, но за удобство все же лучше заплатить. С местными автобусами разобраться непросто, но всегда можно найти такси или тук-тук. Просто нужно быть в курсе, что таксисты тут ломят цены и договариваться о стоимости поездки нужно прежде, чем сесть в машину.
Ну, а посмотреть здесь есть что. Путеводители предлагают специальные маршруты для путешествующих в одиночку и среди прочего советуют посетить Ко Панган, известный своей знаменитой пляжной вечеринкой Full moon party, на которую съезжаются люди со всего мира. Отличный способ завести новых друзей! Краби, с его знаменитыми пляжами Пра Нанг и Рейли-Бич с чистейшей водой и известняковыми скалами. Остров Пи Пи — то самое место, где снимался знаменитый «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Каменный замок Фаном Рунг — храмовый комплекс эпохи кхмеров, который находится на вершине потухшего вулкана, место, благословленное самим Шивой. Ну, и конечно, Бангкок. В этом мегаполисе столько энергии, что невозможно устоять перед его зовом.

И еще пара ценных советов…

…тем, кто решил отправиться в эту страну в одиночку. Самый главный — принять как данность, что рассчитывать можно только на себя. А значит, придется стать очень организованным человеком, который не забывает вовремя проснуться, не оставляет билеты и паспорт в предыдущем отеле, внимательно следит за своими деньгами и документами, умеет общаться и заводить полезные знакомства. Который открыт всему новому и готов с пониманием и уважением относится к местным обычаям. Получив этот опыт, вы станете более уверенным и самостоятельным. Возможно, он так вам понравится, что вы уже не сможете путешествовать по-другому.
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Теги:
Новости путешествий , Леонардо ДиКаприо
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