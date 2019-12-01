Как узнать русского за границей по вещам в багаже

Как узнать русского за границей по вещам в чемодане

Опытные таможенники могут определить русского за границей, едва взглянув на экран монитора, на котором изображен чемодан, проезжающий по багажной ленте.

Российские женщины часто берут с собой большую косметичку с самыми разными средствами для красоты, туфли на шпильке, самые отчаянные красотки ухитряются в них даже лететь. А еще многие не обходятся без плойки в путешествии, ей можно не только сделать прическу, но и погладить или быстро высушить одежду.

В чемодане россиянина нередко можно найти алкоголь: "туда" часто берут водку, а "оттуда" везут местный алкоголь для себя и друзей в качестве сувенира.

Солидную аптечку россияне также предпочитают возить с собой. Известно, что за границей получить рецепт на нужный препарат непросто, а без рецепта можно надеяться максимум на пластырь и самые простые обезболивающие.

Часто в чемодане россиянина можно найти тапочки и полотенца, кто-то предпочитает возить свои из дома, а кто-то забирает из отеля на память.

Еще чаще с собой возят продукты и сигареты, которые в зарубежных странах могут стоить существенно дороже.

Самый главный признак, выдающий чемодан россиянина, — пищевая пленка, в которую заботливо обернут чемодан. В отеле эту пленку аккуратно снимают, а потом наматывают вновь. Неплохая экономия получается.