Если не в России: страны, в которых можно получить визу в США

Получение американской визы для многих россиян стало настоящим испытанием: чтобы записаться на собеседование нужно ждать свою очередь по полгода, собирать тонны документов и справок, толпиться с соотечественниками, желающими попасть на родину Голливуда. «Рамблер» выяснил, в каких странах российскому гражданину намного проще получить визу.

Грузия -Тбилиси

Эта страна стала одним из лидеров в направлении визового туризма. Ожидание собеседования скрасят местные рестораны с грузинской кухней, многочисленные виноградники, живописные деревни в горах и храмы, сложенные из огромных валунов. Грузия встретит вас настолько тепло, что вы можете и забыть с какой целью приехали в эту страну. Как показывает статистика: получение визы по времени займет не больше недели. Визовый центр выглядит как комната на 58 человек. Самые частые вопросы, которые любят задавать в грузинском центре — где работаете и зачем собираетесь в штаты. Собеседование обычно проходит на английском языке.

Эстония — Таллин

Помимо Эстонии, вы можете посетить Литву или Латвию и так же получить там американскую визу. В каждую из столиц вы можете доехать за одну ночь на поезде из Москвы или за пару часов долететь на самолете. Маленькие средневековые города точно заставят вас задержаться на несколько дней. Плюс получения визы в Таллине в том, что консульский сбор можно оплатить онлайн банковским переводом или дебетовой картой. Собеседование в этой стране проходит на русском языке, что является преимуществом для тех, кто еще не успел подтянуть знание языка перед поездкой. Но обратите внимание на правила визового центра, они любят менять их в течение года, например, в какие-то периоды отменяется запись для граждан других стран.

Польша — Варшава

Визовый центр в Варшаве принимает оплату консульского сбора онлайн. Места в очереди на ближайшие даты есть в основном для резидентов, поэтому постарайтесь заранее посмотреть свободные даты, а не лететь на свой страх и риск, надеясь, что вас все-таки внесут в список. Особое внимание уделяется месту работы, так что будьте готовы к вопросам, связанным с компанией, в которой вы работаете, и к проверке ваших профессиональных знаний. Ожидание визы легко превратить в маленькое приключение, съездив в Краков или в Торунь.

Прага — Чехия

Американский визовый центр в Чехии имеет существенные преимущества, по сравнению с центрами в других странах. Например, даже если вы опоздаете на собеседование и пропустите время, на которое были записаны, вас все равно примут при первой же возможности, когда вы сможете явиться в визовый центр. Только вам придется потратить время на «живую» очередь и подождать пока пропустят остальных. Для тех, кто не уверен в своем английском, есть бесплатный переводчик, которого можно вызвать прямо во время собеседования даже в Чехии.