В турагентствах рассказали про «черную пятницу»

Под занавес «черной пятницы» корреспондент TourDom.ru выяснил у турагентов, что путешественники обрывали телефоны уже с утра. По данным Объединенной сети ТБГ и «Горячие туры», лидерами запросов стали Таиланд (15% купивших туры), Турция (14%) и Россия (10%).

Генеральный директор сети агентств «География» Мария Бакерина отметила: «Активнее всего интересовались турами в ОАЭ, Юго-Восточную Азию, Турцию и на популярные горнолыжные курорты, особенно в Сочи».

В сети «Розовый слон» рассказали, что сегодня хорошо продавались круизы (MSC и Costa Cruises), которые предлагались со скидкой 30%. «Процент купивших туры был небольшим, примерно 3% от общего числа сделок. Но это значительно лучше, чем в любое другое время», — добавили там.

В турагентстве «Лайт Трэвел» отметили, что в «черную пятницу» хорошо разошлись туры, которые изначально предлагались со скидкой, например, по акции раннего бронирования. «30% позвонивших нам сегодня в итоге приобрели турпродукт», — уточнили в компании.

И, наконец, вишенкой на этом пятничном торте стал звонок в одно из турагентств, где на вопрос корреспондента взмолились: «Спрашивайте о чем угодно, хоть о политике, но только не о „черной пятнице“!