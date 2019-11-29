Как таксисты обманывают приезжих

Доверчивые туристы нередко становятся жертвами ушлых таксистов, которые так и норовят облегчить карманы людей, виноватых лишь в том, что встретились им на пути. "Рамблер" рассказывает о самых популярных способах обмануть путешественников.

Не по счетчику

Если вы видите, что автомобиль оснащен счетчиком, а таксист пытается договориться о фиксированной сумме, стоит отказаться от поездке. Мошенники могут быть весьма убедительны, но вам лучше настаивать на своем и при малейших сомнениях отказываться от поездки.

Завышенная цена

Чем ближе к зданию вокзала или аэропорта, тем дороже. Ведите себя уверенно, не сбавляйте шаг и стойте на своем. Вы удивитесь, как будет менять стоимость поездки у одного и того же водителя с каждым шагом. Кстати, стоит заранее выяснить, сколько может стоить поездка от аэропорта или вокзала до вашего пункта назначения, чтобы у таксиста не была никакого повода беззастенчиво вешать лапшу на ваши готовые слушать уши.

Путанный маршрут

Не стесняйтесь следить за поездкой через навигатор с помощью собственного телефона. Если таксист будет отклоняться от маршрута и наматывать круги, спросите его, почему он выбирает именно этот путь. Скорее всего, водитель передумает с вами связываться и доставит на место.

Багаж

Расплачивайтесь после того, как водитель достанет все ваши вещи из багажника, чтобы не давать повода внезапно повысить тариф.