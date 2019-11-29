Куда уехать из России в начале декабря

Пхукет, Таиланд

Тем, кто собирается отдохнуть в ближайшие дни на Пхукете, стоит знать, что 1-3 декабря синоптики обещают на острове дожди с грозами, которым обычно сопутствует высокая влажность. Температура воздуха днем будет стабильно держаться в районе +30 градусов, по ночам чуть прохладнее — +24…25. Портал weather.com информирует, что дожди с грозами возобновятся ближе к середине декабря, температура воды составит +31 градус.

Нячанг, Вьетнам

На популярный курорт Нячанг сейчас лучше не ездить, поскольку проливные тропические дожди здесь почти не прекращаются. С 1 по 12 декабря, вероятно, будет всего лишь два пасмурных дня без ливней. Воздух прогреется до +26…28.

Париж, Франция

Ненастье прогнозируется и в Европе. В столице Франции дождливо и пасмурно будет почти всю первую половину декабря. Температура поднимется лишь до +6…8, по ночам опустится до нуля.

Мадрид, Испания

В Испании погода чуть комфортнее. Здесь дожди в декабре почти прекратятся. При сохранении переменной облачности иногда все-таки будет проглядывать солнце. Температура воздуха составит +10…12 градусов тепла каждый день.

Рим, Италия

Итальянскую столицу ждет неустойчивая погода. Будут и солнечные, и дождливые дни. Синоптики обещают +15…17 вплоть до 12 декабря.

Эйлат, Израиль

Популярнейший израильский курорт порадует сухой теплой погодой. Туристы могут рассчитывать на +25…26 ежедневно, хотя ночью температура воздуха будет падать до 13…14 градусов тепла. Температура воды составит +22…25.

Шарм-эш-Шейх, Египет

Здесь погода еще лучше, чем в Эйлате. Даже немного теплее и также сухо.

Гоа, Индия

Индийский штат Гоа порадует отдыхающих возможностью больше проводить времени у воды. Здесь в первой декаде декабря переменная облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +33 градусов, вода прогреется до +30.

Акапулько, Мексика

Если вы запланировали поездку в Мексику, лучше посетить тихоокеанское побережье. Атлантический берег погодой не балует. Зато в районе Акапулько туристов ждет сухая. жаркая погода — +30…31 и +23…24 ночью. Вода прогревается до комфортных +28…29 градусов.