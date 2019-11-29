У наших туристов все популярнее становится Индонезия

Число россиян, отдыхающих в этой тропической стране, выросло на 20 процентов за последний год, подсчитали эксперты.

За год с небольшим — с октября 2018 года по ноябрь 2019 — рейсом авиакомпании "Россия" из Москвы в Денпасар (столицу провинции Бали) и обратно летело более 72 тысяч пассажиров, сообщил портал TravelRussianNews.

По его же данным, общее число туристов из России в Индонезии за этот срок увеличилось на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

В 2017 году Индонезию посетили 117 500 россиян, а в 2018 году —125 697 человек.

Что же касается текущего года, то только за период с января по сентябрь в этой стране провели отпуск уже 109 тысяч путешественника из России, что на почти на 20 процентов больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Эксперты также подсчитали, что за этот срок было выполнено 232 авиарейса, средняя нагрузка коих составила около 70 процентов. А с октября — начала нового сезона — она резко выросла, и сейчас наполняемость авиаперелета находится в интервале 90−97 процентов.

По мнению специалистов, Индонезия может привлечь еще больше туристов из России, и доступность билетов на удобный перелет значительно этому способствует.