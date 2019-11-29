Стюардессы показали самую незаменимую вещь в своих чемоданах

Стюардессы рассказали о предмете, который оказался незаменимым для их рабочих поездок.

Им стал черный комбинезон с короткими рукавами и резинкой на талии, который в сети уже прозвали комбинезоном бортпроводниц.

Все началось с восторженного отзыва, который одна из стюардесс написала о своем комбинезоне на Facebook. Затем коллеги девушки со всего мира стали оставлять подобные комментарии, а затем и создали в Сети целую группу "Сестричество комбинезона путешественниц", в которой публикуют свои снимки в одинаковом наряде.

@emilyjeanblog

Девушки пишут, что черный комбинезон незаменим для постоянных путешественников и практически признан неофициальной формой бортпроводниц.

Особенно его хвалят за комфортность и универсальность, а также за то, что он не мнется, даже когда сложен в чемодане.