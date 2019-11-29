Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россияне не будут продлевать праздничные каникулы
Россияне не будут продлевать праздничные каникулы
Новости путешествий
Полмиллиона за номер: чем удивит Сочи на Новый год
Полмиллиона за номер: чем удивит Сочи на Новый год
Новости путешествий
Почему россияне не едут на Новый год в Тунис
Почему россияне не едут на Новый год в Тунис
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий

Стюардессы показали самую незаменимую вещь в своих чемоданах 

Рамблер 3 часа назад
Стюардессы рассказали о предмете, который оказался незаменимым для их рабочих поездок.
Им стал черный комбинезон с короткими рукавами и резинкой на талии, который в сети уже прозвали комбинезоном бортпроводниц.
Все началось с восторженного отзыва, который одна из стюардесс написала о своем комбинезоне на Facebook. Затем коллеги девушки со всего мира стали оставлять подобные комментарии, а затем и создали в Сети целую группу "Сестричество комбинезона путешественниц", в которой публикуют свои снимки в одинаковом наряде.
@emilyjeanblog
Девушки пишут, что черный комбинезон незаменим для постоянных путешественников и практически признан неофициальной формой бортпроводниц.
Особенно его хвалят за комфортность и универсальность, а также за то, что он не мнется, даже когда сложен в чемодане.
Ранее "Рамблер" рассказывал о секретах приема бортпроводниц на работу.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне не будут продлевать праздничные каникулы
Россияне не будут продлевать праздничные каникулы
Полмиллиона за номер: чем удивит Сочи на Новый год
Полмиллиона за номер: чем удивит Сочи на Новый год
Почему россияне не едут на Новый год в Тунис
Почему россияне не едут на Новый год в Тунис
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Москву признали лучшим городом для туризма в мире 13
Туристы рассказали, как часто путешествуют на авто
Туристы рассказали, как часто путешествуют на авто
Видео
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Москве вручили туристический «Оскар»
01:02
Москве вручили туристический «Оскар»
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Призрачные города, где давно никого нет
03:58
Призрачные города, где давно никого нет
Новости путешествий
Плацкарт будущего станет похожим на отель
00:31
Плацкарт будущего станет похожим на отель
Новости путешествий
Почему самолеты не летают над Тихим океаном
10:23
Почему самолеты не летают над Тихим океаном
Новости путешествий
Куда отправляются на Новый год тревел-блогеры
06:34
Куда отправляются на Новый год тревел-блогеры
Новости путешествий
Самые смешные названия российских сел
00:42
Самые смешные названия российских сел
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение