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Большинство россиян не собирается продлевать себе праздничные каникулы в этом году 

TURIZM.RU 42 минуты назад
Россияне не будут продлевать праздничные каникулы
Фото: TURIZM.RU
Большинство россиян не намерено продлить новогодние каникулы за счет отпуска или отгулов. Такие данные в ходе опроса получили аналитики Исследовательского центра портала Superjob.ru.
В социологическом опросе приняли участие более 1,5 тысяч работающих россиян старше 18 лет. Каждому из них был задан вопрос, собираются ли они присоединить отпуск или отгулы к праздничным дням с 1 по 8 января, чтобы получился длинный отпуск? В результате лишь каждый седьмой россиянин (15%) выразил желание продлить новогодние каникулы. При этом половина из них возьмет дополнительные дни отдыха в декабре до 31-го включительно, а другая — с 9 января.
Две трети трудоустроенных граждан (67%) заявили, что будут отдыхать только во время официальных выходных. По их мнению, брать отпуск в январе невыгодно по деньгам.
Еще 18% пока никаких планов на этот счет не построили. Интересно, что чаще всего планируют дополнительный отпуск на Новый год россияне в возрасте до 34 лет.
Ранее специалисты официального портала Госдумы назвали месяцы, в которые выгоднее всего брать отпуск. К ним относятся июль, август и октябрь, имеющие наибольшее количество рабочих дней. Это позволяет максимально приблизить отпускные выплаты к размеру заработной платы. Кроме того, гражданам лучше брать как можно больше отпускных дней за раз и захватить выходные. Дело в том, что за выходные отпускникам платят. Отпуск в мае или январе финансово не выгоден. В эти месяцы меньше всего рабочих дней, а ведь каждый из них стоит дороже выходного.
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Теги:
Новости путешествий , Госдума
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