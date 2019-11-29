Россияне не будут продлевать праздничные каникулы

Большинство россиян не собирается продлевать себе праздничные каникулы в этом году

Большинство россиян не намерено продлить новогодние каникулы за счет отпуска или отгулов. Такие данные в ходе опроса получили аналитики Исследовательского центра портала Superjob.ru.

В социологическом опросе приняли участие более 1,5 тысяч работающих россиян старше 18 лет. Каждому из них был задан вопрос, собираются ли они присоединить отпуск или отгулы к праздничным дням с 1 по 8 января, чтобы получился длинный отпуск? В результате лишь каждый седьмой россиянин (15%) выразил желание продлить новогодние каникулы. При этом половина из них возьмет дополнительные дни отдыха в декабре до 31-го включительно, а другая — с 9 января.

Две трети трудоустроенных граждан (67%) заявили, что будут отдыхать только во время официальных выходных. По их мнению, брать отпуск в январе невыгодно по деньгам.

Еще 18% пока никаких планов на этот счет не построили. Интересно, что чаще всего планируют дополнительный отпуск на Новый год россияне в возрасте до 34 лет.