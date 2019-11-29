Сколько стоит жизнь на Филиппинах: опыт русской эмигрантки

Мы публикуем заметки российской журналистки Марии Доброскокиной, которая устала от апокалиптического телевидения, противоречивой редакционной политики и ругани в Facebook и однажды утром уехала на Филиппины.

В этом рассказе практические советы для тех, кто едет в эту страну пожить или просто попутешествовать. Итак: шопинг, медицина, транспорт и, конечно же, цены на продукты, одежду и прочие товары первой и не очень необходимости.

Джипни: экстремальный аналог российских маршруток

1. Видов транспорта на Филиппинах, по сути, два — такси и джипни. Такси — классические, ездят как по счетчику, так и без, но цены более демократичные, а машин на улицах больше, чем в России. За все время, что я тут живу, специально заказывать не пришлось ни разу, достаточно остановиться у обочины — и через несколько мгновений рядом притормаживает очередная легковушка.

Немного сложнее найти их в часы пик, но и это не представляет большой проблемы. Средняя цена за городскую поездку по счетчику не превышала пока 80 песо (чуть больше 100 рублей или около 2 долларов), это неплохая цена, особенно если вы едете куда-то компанией.

Но есть способы более экономного передвижения. Джипни. Почему он так называется, вы поймете, как только увидите его. Потому что это — помесь джипа с товарным вагоном. Их собирают практически вручную из чего Бог послал — так что каждая модель индивидуальна, можно сказать, дизайнерская вещь. Джипни часто называют экзотическим транспортом Филиппин, а поездка на них у туристов приравнивается к легкому и приятному экстриму.

Почему — я не знаю. Единственное место, в котором тут, на Филиппинах, я чувствую себя абсолютно как дома — это именно джипни. Потому что он с точностью воспроизводит непередаваемую атмосферу братства и единения российской маршрутки.

2. Заходят в джипни с торца. В «салоне» с обеих сторон расположены длинные узкие сидения. Поместиться на них, в зависимости от ситуации, может от 12 до 20 человек. Приятный бонус — в джипни не приходится стоять, в большинстве случаев вам «подвинут» местечко, а если не захотят, то кондуктор прикрикнет — и захотят.

Неприятный бонус — чужая потная ляжка рядом, но ее в принципе может и не оказаться. Кондукторы тут есть не везде, но часто бывают, ездят на задней подножке, занимаются распределением дам и господ по салону, собирают деньги и истошно орут в случае, если нужна остановка.

Джипни, как и русские маршрутки, конечно, имеют список остановок, но в действительности точно так же тормозят по знаку руки или просьбе из салона. Только просьба эта должна прозвучать на тагалоге (местном языке): «Lugar Lang!» (то есть «Остановите здесь!»). В принципе, если крикнете на английском, то тоже поймут, но это — общепринятое.

Если у вас тихий голос, вы стесняетесь говорить на тагалоге или внезапно забыли, что нужно сказать, то для вас есть другой вариант — просто возьмите монетку или любой другой металлический предмет и постучите по металлическому же поручню. Я уже сто раз пожалела, что в России такой сигнал об остановке не практикуется. Дело в том, что дребезжание металла о металл в силах перекрыть не только трындеж соседа по телефону, но также песни Валерии, Михаила Круга и Стаса Михайлова , звучащие одновременно.

Шопинг на Себу: «сельпо» и «фешен» на одной вешалке

3. Перед тем как ехать в Себу (старейший город Филиппин), я, естественно, старалась по максимуму узнать, что за жизнь происходит в этом городе. Где люди едят, делают покупки, развлекаются, лечатся и так далее. В поисках информации я облазила разные форумы, и, честно сказать, по поводу филиппинского шопинга у меня сложилось неоднозначное впечатление. Кого послушать — так тут вообще магазинов нет, а моллы как блошиный рынок. Кто-то наоборот говорил — ничего так. Я убедилась своими глазами — шопинг на Филиппинах есть. И моллы тоже.

Большую часть филиппинских моллов занимает department store, по-русски говоря — универсальный магазин. Были у нас такие раньше, их обычно называли «Дом торговли», и купить там можно было все, начиная от швейных иголок и заканчивая плоскогубцами. И это были не магазины, а просто «отделы». Я хорошо помню их в своем детстве. Потом они исчезли, на смену им просто пришли крупные моллы (или торговые центры, если хотите).

А вот на Филиппинах я обнаружила такие «Дома торговли», только, конечно, в новом, более привлекательном виде. Обычно они занимают несколько этажей, внутри себя соединены системой эскалаторов — такой магазин в магазине. На первом этаже находятся продукты, на втором — предметы быта, на третьем — одежда.

4. Универсальный магазин в Аяле (самый продвинутый молл Себу) — типичный «Метро». Тут обычно всегда бывают горы скидок, да и сами по себе цены невысоки. К сожалению, качество тоже. Визуально одежда выглядит очень хорошо, можно собрать вполне приличный лук. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что все в основном из синтетики. И дело даже не в том, что вещь быстро потеряет товарный вид, а в том, что я не представляю, как это можно носить в тропическую жару. Филиппинцы, тем не менее, носят. Средняя цена на платье в этом «Метро» колеблется между 800 и 1000 песо. Это сопоставимо, например, с «Нью-Йоркером» (и по качеству тоже).

Одежда собрана по цветам, но не по стилю. Так что «сельпо» и «фешен» висят на одной вешалке, приходится потратить время, чтобы собрать вменяемый комплект, однако результат иногда получается очень даже. Я иногда сюда прихожу чисто поразвлечься, роюсь в вещах и представляю себя Эвелиной Хромченко в программе «Модный приговор».

5. Помимо универсальных магазинов есть и отдельные магазины с одеждой привычных нам марок. Так, я нашла «Манго», «Зару» и «Терранову». Цена несколько выше, но и качество несколько лучше. Миланского шопинга на Филиппинах, конечно, нет, но те, кто привык к маркам миддл-класса, найдут привычное и полюбившееся. Тут я открыла для себя Forever-21. Цена аналогичны «Нью-Йоркеру», устройство — тоже, в одном месте продается обувь, одежда, сумки и украшения для лиц обоих полов.

Где купить правильный манго: цены на продукты

6. Привычные нам, русским, продукты на Филиппинах стоят дороже, а непривычные экзотические — дешевле. Например, потому, что яблоки тут не растут — им здесь слишком жарко, — они стоят 135 песо за килограмм. Та же песня с картошкой, которая по цене как божественный нектар и амброзия.

Зато манго стоит около 85 песо за килограмм, а на рынке вы и вовсе можете купить за 40-50, причем там еще есть возможность, мило улыбнувшись продавцу, докинуть в пакет лишку. Один кокос в магазине стоит 25 песо, на рынке около 15. Вкусная папайя, дуриан (только прищепку на нос повесьте, запах специфичный), драконов фрукт — все это очень доступно по цене.

А еще круглогодичные арбузы. Покупать фрукты в моллах не стоит — если вы хотите совершить действительно выгодную покупку, то надо отправляться на рынок.

7. Еще одним нетипичным продуктом является сметана. Она тут только одного вида — фирмы «Нестле» — и стоит 90 песо за баночку. По местным меркам это дорого. Зато молоко есть филиппинское — Magnolia product — очень насыщенного вкуса и густое. Еще «Магнолия» делает недурные йогурты и мороженое, а также маргарин и масло. Все это, кроме молока, дешевле импортных продуктов.

Культ чистоты

8. На Филиппинах средств по уходу за кожей гораздо больше, чем декоративной косметики. Декоративка есть, но очень дорогая и явно для немногих, остальные же просто содержат лицо и тело в порядке. Причем в этом деле мужчины женщин иной раз даже опережают, линейка уходовых средств для них едва ли не шире.

Местные бренды отсутствуют, в основном это международные, выпускаемые «Хенкелем». Для любителей так называемых «природных продуктов» есть американская Human love Nature, производство которой базируется на Филиппинах. Кремы, шампуни и кондиционеры дороговаты (170-190 песо, в сравнении, например, с «Пантином» за 100), но зато вы будете нюхать приятный запах свежего огурца. А еще тут все помешаны на светлой коже, поэтому, выбирая средства по уходу за лицом, нужно быть очень внимательным — процентов 90 с отбеливающим эффектом.

Что хочется особенно отметить, так это настоящий культ чистоты и опрятности, который существует на Филиппинах. И это особенно удивляет, если посмотреть, как в целом живут люди — дома у некоторых похожи на картонные коробки и там спят по пять человек. Одна стиралка на весь двор. Но они ходят в белоснежных рубашках, чуть ли не каждый день стирают одежду, пользуются одеколоном, пусть даже самым дешевым, и тщательно укладывают волосы.

Это объективно сложно делать в условиях кибитки, а потому вдвойне достойно. Кстати, филиппинцы обязательно принимают душ перед выходом на работу. Это иногда удивляет европейцев, китайцев и японцев, для которых душ скорее атрибут подготовки ко сну.

И о самом сокровенном. Я считаю, что уровень культуры общества можно определить по состоянию общественных туалетов. Или хотя бы по их наличию. Так вот в Ослобе (городок на юге острова Себу) я столкнулась с кристальной чистотой внутри, освежителем и туалетной бумагой. Выглядит все так, как будто его убирают по графику, как в ресторане.

И это Ослоб, который за полчаса можно пройти от одного конца до другого. Рядом стоит ящик для добровольных взносов на содержание туалета. Потому что вообще-то он бесплатный. И кстати, не единственный. Снимаю шляпу, Филиппины.

Сколько стоит поболеть?

9. Чаще всего, если у приезжих в Себу возникают проблемы со здоровьем, обращаться приходится в учреждение под названием Cebu Doctors Hospital — это одна из лучших и самых больших больниц города. Это место хорошо знают все таксисты, так что долго объяснять не придется. Но необходимо заранее сказать водителю, с какого входа подъезжать, потому что входы — это форма сортировки. Наиболее экстренные случаи принимают с заднего хода, все остальные подъезжают к главному.

Все, кто ожидает приема к врачу, сидят в одном холле. Очереди как таковой нет, да и приема тоже. Вы просто говорите свое имя и фамилию в регистратуре и начинаете ждать. Иногда долго. Чаще всего — долго. Первичный прием происходит непосредственно тут же. Периодически к вам будут выходить разные люди в белых халатах, называть ваше имя и фамилию, опрашивать на предмет беспокоящих симптомов, а также измерять температуру и давление. И это — все, потому что, как я знаю, наши люди привыкли ждать, когда их пригласят в кабинет, достанут карту и начнут задушевную беседу тет-а-тет.

Первичный прием у доктора стоит от 500 до 800 песо (10-20 долларов). Дальше все будет зависеть от плана действий. Анализы крови и остальные процедуры будут оплачиваться отдельно. Например, рентген может обойтись в сумму от 900 до 1500 песо (от 20 до 25 долларов), в большинстве случаев, если в анамнезе присутствует температура, вам придется тут же сдать кровь, потому что, даже если это лишь банальный грипп, показатели крови необходимы, чтобы полностью исключить любые другие заболевания.

Анализ крови тоже обойдется где-то от 500 песо, цена может варьироваться. Лаборатория в госпитале работает круглые сутки, так что ждать определенного времени для сдачи не придется, да и результаты будут готовы уже через 2-3 часа.

Если вам требуется госпитализация, нужно быть готовым к сумме 5000 за палату (110 долларов) в сутки. Палата при этом похожа на недурной гостиничный номер, впрочем. Однако в данном случае все зависит от наличия мест — потому что если места есть, то можно найти и более дешевые варианты по 2-3 тысячи песо, но, конечно, не с такими царскими условиями.

При оформлении страховки внимательно посмотрите на условия. Самое важное — будет ли ваша страховая компания работать с госпиталем напрямую. Если да, то вам не придется обременять себя расходами. Расчеты они будут проводить между собой. В этом случае лучше позвонить в страховую еще до того, как соберетесь ехать в госпиталь, чем раньше, тем лучше — больше вероятности, что в госпитале вас уже будут ждать с распростертыми объятиями.

Однако чаще бывает так, что клиент оплачивает все на месте сам, а уже по возвращении в Россию идет в страховую получать возмещение убытков. Этот вариант уже менее выгодный, но если так случилось, то внимательно отнеситесь к чекам, собирайте все до последней бумажки. Потому что только они могут служить подтверждением того, что вы действительно чем-то болели и что-то там оплачивали.

Источник: rustoria.ru