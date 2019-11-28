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Полмиллиона за номер. Чем сможет удивить российский Сочи на Новый год 

TURIZM.RU 22 часа назад
Полмиллиона за номер: чем удивит Сочи на Новый год
Фото: TURIZM.RU
Самое дорогое проживание на Новый год-2020 в Сочи обойдется в 500 тысяч рублей на двоих. Такие данные приводит портал Sochi24.
Для тех, кто еще не определился, где проведет предстоящие праздники, или решил, что «раз настолько дорого, то останусь дома», есть очень полезная и позитивная информация. Специалисты проанализировали стоимость размещения в сочинских отелях на новогоднюю ночь. Оказалось, что суточные цены варьируются от пяти тысяч рублей до полумиллиона.
Самое дорогое предложение — в частной резиденции на Красной Поляне. Помимо главного дома с комнатами в стиле шале, баней, хаммамом, бильярдной, 9 спальнями и 10 ванными, в распоряжении постояльцев окажется вертолетная площадка, закрытый теннисный корт и спа-зона. Кроме того, гостям обещан отличный вид на горы. Такое удовольствие на сутки обойдется в размере 500 тысяч рублей.
Есть, конечно, на Новый год в Сочи и более бюджетные варианты. Например, в той же Красной Поляне можно арендовать коттедж за 20 тысяч рублей в сутки.
В Адлере туристы могут найти подобные предложения в четыре раза дешевле. Так, коттедж с бассейном здесь можно снять за 5 тысяч рублей в сутки.
Одним из самых бюджетных вариантов на новогодние каникулы в Сочи станет посуточная аренда квартиры. Ценник на такой вид размещения стартует от 1,2 тысячи рублей.
Двухкомнатная квартира недалеко от моря на Новый год в среднем будет стоить 4,5 тысячи рублей в сутки.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил: Сочи готовы на новогодних праздниках принять не менее 365 тысяч человек. Он выразил надежду, что местные отели в эти дни будут заполнены на 100%. Глава региона также напомнил всем туристам о едином ски-пассе, который начнет действовать в этом зимнем сезоне.
Универсальный билет позволит посещать такие сочинские зимние курорты, как «Роза Хутор», горно-туристический центр «Газпром» и «Красная Поляна». Стоимость дневного единого ски-пасса в период новогодних праздников составит 3 900 рублей, в обычные дни — 3 300 рублей.
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Теги:
Новости путешествий , Вениамин Кондратьев , Газпром
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