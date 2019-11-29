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Почему россияне не едут на Новый год в Тунис, а выбирают Турцию? Мнение эксперта 

TURIZM.RU 1 час назад
Почему россияне не едут на Новый год в Тунис
Фото: TURIZM.RU
По словам специалиста, Тунис никогда не был в зимний период востребованным направлением. И на это есть ряд причин. Во-первых, после завершения сезона большое количество местных отелей категории 4*, на которые приходится основная доля продаж, закрывается. Во-вторых, погодные условия в этот период довольно спорные. Например, в декабре на популярных курортах Сусс, Хаммамет, Монастир дневная температура воздуха редко поднимается выше 16°С. В конце декабря ситуация аналогичная. По утрам здесь и вовсе возможны заморозки. При этом, зачастую отдых туристов омрачают холодные дожди, затягивающиеся на несколько дней. Малоинтересным для массового туризма Тунис становится и «благодаря» отмене летней системы «все включено», а также отсутствию анимации. Развлечь в зимнее время себя смогут, пожалуй, лишь поклонники талассотерапии.
Все перечисленные факторы влияют на решение туроператоров об отмене чартерных полетных программ в Тунис. Таким образом, в распоряжении туристов остается только дорогая регулярная перевозка, которая никак не способствует увеличению потока.
Что касается Турции, то она на новогодние праздники стабильно пользуется высоким спросом. Зимой на ее курортах работает большинство 5-звездочных отелей с подогреваемыми бассейнами. При этом система «все включено», пусть и откорректированная, также остается действующей. Среди плюсов турецкого направления и новогодние программы, и развлечения на время каникул, и комфортная инфраструктура. Все это гарантировано на турецких курортах даже при плохой погоде. К тому же в зимний период у туристов есть возможность попасть в отели 5* Делюкс, где размещение летом обходится слишком дорого. И еще одно важное преимущество Турции заключается в том, что большинство туроператоров в зимний сезон оставляют чартеры, пусть и в существенно сокращенном виде, — резюмирует эксперт.
Стоимость путевок в Турцию на неделю в конце декабря начинается от 39 215 рублей на двоих. В эту стоимость входит размещение в отеле 5* по системе «все включено» и перелет из Москвы.
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