Крымский отель победил в четырех номинациях премии World Travel Awards 

Отель Mriya Resort & Spa в Ялте победил в четырех номинациях 26-й ежегодной международной премии World Travel Awards, сообщила на своей странице в Facebook зампред совета министров Крыма — министр финансов республики Ирина Кивико.
«Сегодня в Омане на мировых награждениях в области туризма и гостеприимства 26-й ежегодной международной премии World Travel Awards 2019 наш Mriya Resort & Spa победил сразу в 4-х основных номинациях», — написала она.
Кивико пояснила, что крымский отель одержал победу в номинациях «ведущий мировой курорт для отдыха», «ведущий мировой оздоровительный курорт», «ведущий мировой семейный курорт с виллами класса люкс» и «ведущая мировая управляющая компания в сфере туризма и индустрии гостеприимства». Всего в финал конкурса прошли 332 компании из 89 стран.
Отель Mriya Resort & Spa расположен на южном берегу Крыма в городе Ялта и является в том числе местом проведения Ялтинского международного экономического форума. В ноябре прошлого года Минфин США ввел санкции против курортного комплекса.