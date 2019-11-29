3 места в Израиле, которые надо увидеть каждому

Солнечный Израиль: 3 места, которые стоит посетить каждому путешественнику

Израиль — это страна контрастов. Какие места стоит обязательно посетить по прибытии в страну, раскинувшуюся на восточном побережье Средиземного моря?

Израиль — это страна, расположенная на Ближнем Востоке. Здесь чтят многовековые традиции и развивают науку. Каждую субботу Израиль замедляет привычный темп жизни: на улицах городов перестает ходить общественный транспорт, а магазины — как большие, так и маленькие, закрываются на заслуженный выходной. Причиной тому служит шабат — иудейский праздник, который евреи отмечают каждую неделю.

Иерусалим, Старый город

Возраст Иерусалима составляет более 3500 лет. Это один из древнейших городов мира. Здесь стоит побывать каждому, кто хочет прикоснуться к истории. Иерусалим гостеприимен, миролюбив и уважителен — так же, как и народ Израиля.

Галилея

Галилея расположена в северной части Израиля. Она представляет собой цветущий и плодородный район, украшенный дремучими лесами и кристально чистыми родниками.

Кратер Рамон

Эрозийный кратер Рамон — это уникальный геологический феномен. Он образовался более 200 млн лет назад благодаря ураганным ветрам и проливным дождям — метеориты здесь не при чем. Только представьте, каково это — стоять на краю самого большого эрозийного кратера в мире?