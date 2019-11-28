Дешево-красиво: куда уехать на Новый год без заграна

Как красиво и дешево отдохнуть на Новый год без загранпаспорта

Новогодние праздники уже слишком близко, чтобы планировать дальние сложные маршруты. Что делать, если очень хочется хотя бы не надолго отвлечься от рабочих будней и своего города, но нет заграничного паспорта и большого бюджета?

Как выяснил "Рамблер", выход есть. Даже два.

Страна души, солнца и моря

Одна из самых красивых республик постсоветского пространства, да и не только, крайне доступна для россиян. Так, Абхазия находится в часе езды от Сочи, а чтобы туда попасть, от вас требуется лишь желание и российский паспорт.

Добраться туда можно на поезде. Причем в столицу Абхазии регулярно ездит популярный состав Москва-Сухум, но если на него билетов не останется, есть еще десятки поездов, которые едут в Адлер из самых разных городов России. Плацкартный билет обойдется вам не дороже 3 тысяч рублей.

Доехав до Адлера, вам не составит труда добраться до границы. Так, от вокзала курсируют маршрутки, автобусы и недорогие такси. Примерно за пол часа, в зависимости от времени суток, вы пройдете границу. У таможенников обычно не возникает никаких вопросов к гражданам РФ.

@insta_abkhazia

В Абхазии подавляющее большинство дней в году солнечные, а зимой не бывает минусовых температур. Скорее всего вам повезет греться под лучами солнца (10-15 C), гулять среди пальмовых аллей и наслаждаться необыкновенными морскими закатами.

Отдыхать зимой будет интересно в столице. Так, Сухум был основан греками 2600 лет назад, и выглядит как настоящий морской город, но с кавказским акцентом. Здесь вы сможете прогуляться по улочкам, напоминающим Италию, по живописной набережной и старым городским проспектам.

@shark_i_r_a

В полу 30 минутах езды от Сухума расположен красивейший туристический городок Новый Афон. Здесь вас поразят водопады и древние монастыри.

@shark_i_r_a

Чуть дальше находится одно из самых красивых озер в мире — Рица и величественный Юпшарский каньон.

Интересно, что цены на еду и жилье зимой сильно падают, так что эта поездка не будет сильным ударом по вашему кошельку.

Страна гор, вина и истории

Еще одна страна, куда россиянам можно попасть даже без загранпаспорта — Армения. Это древнее государство расположено на границе Европы и Азии и поэтому впитало в себя колорит всего региона.

Авиабилеты дешевле обойдутся в город Гюмри, откуда вы легко сможете добраться до столицы. Но и прямо в Ереван можно прилететь за небольшие деньги.

@dear_yerevan

Вы удивитесь, но этот город древнее Рима. Так, история здесь повсюду. Древние музеи, памятники и здания, построенные из "розового" камня. Именно поэтому город так и светится на малиновыми лучами на закате.

@dear_yerevan

Туристов ждет вкуснейшая недорогая еда и разнообразные развлечения. Галереи, музеи, опера, бары с настоящим джазом и живой музыкой.

@frunzehovhannisyan

За пределами Еревана, есть живописное озеро Севан или древний языческий монастырь Гарни, напоминающий греческий Акрополь.

@ski_mood

Кроме того, бешеной популярностью пользуется горнолыжный курорт Цахкадзор. Здесь можно отдохнуть и душой, и телом.

Цены в Армении крайне демократичные. Для больших компаний выгоднее снимать квартиры, а если вы отдыхаете вдвоем, то с легкостью найдете недорогую гостиницу.

В любом случае вы вдоволь надышитесь свежим горны воздухом, попробуете вкуснейшую местную еду и впитаете колорит одного из древнейших государств мира. Чем не идеальный Новый год?