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Названа самая надежная авиакомпания в мире 

Lenta.ru + ещё 3 53 минуты назад
Названа самая надежная авиакомпания в мире
Фото: Lenta.ru
Онлайн-сервис оценки качества работы авиакомпаний AirlineRatings назвал Air New Zealand самым надежным перевозчиком в мире. Об этом сообщается на официальном сайте портала.
Эксперты оценивали авиакомпании по 12-и ключевым критериям, включая возраст самолетов, эксплуатационную безопасность, отзывы пассажиров, мотивацию персонала, уровень инвестиций и так далее.
Главный редактор AirlineRatings Джеффри Томас (Geoffrey Thomas) отметил, что Air New Zealand заняла лидирующую позицию благодаря высоким показателям по большинству критериев, и назвал управленческую команду авиакомпании одной из лучших в авиационной отрасли.
Кроме того, Air New Zealand оказалась победителем в номинации «лучший премиум эконом-класс», а перевозчиком с лучшим первым классом признали Singapore Airlines.
Лидером в номинации самый удобный бизнес-класс стал Qatar Airways благодаря их разработке Qsuite — кабинам повышенного комфорта, которые позволяют пассажирам закрыться от остальных попутчиков с помощью выдвигающейся перегородки.
В июне международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax признала членов экипажа авиакомпании Singapore Airlines лучшими в мире. Специалисты Skytrax оценивали внимательность, энтузиазм, дружелюбность, профессионализм и гостеприимство персонала. На втором месте оказались сотрудники Garuda Indonesia.
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Теги:
Новости путешествий , Другое , Джеффри Томас
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