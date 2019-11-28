Куда поехать на Новый год с семьей

Новый год — самый волшебный праздник, который хочется провести в кругу семьи. Совместные семейные путешествия на новогодних каникулах — это возможность набраться новых впечатлений, перезагрузить мозги и отдохнуть от ежедневных дел и забот. Что может быть лучше? Ежегодно зимой россияне семьями выезжают в теплые страны — Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Тайланд. Однако в России достаточно туристических направлений, где можно интересно и недорого провести новогодние каникулы. Но помните — готовь сани с лета! А если немного переиначить — выбирайте новогодние маршруты и бронируйте билеты загодя.

Великий Устюг

Первое место, которое приходит на ум, когда мы говорим о новогодних путешествиях — поездка на Родину Деда Мороза. Великий Устюг — популярный туристический центр для семейного отдыха, который ни за что не разочарует ни взрослых, ни детей. Сказочная обстановка, музей новогодней и рождественской игрушки, обилие развлекательных программ, и, наконец, встреча с Дедом Морозом оставят неизгладимое праздничное впечатление на многие месяцы. Можно посетить резиденцию Деда Мороза (в 12 км. от города) или его городскую квартиру, которая расположена на перекрестке Красноармейской улицы и Советского проспекта. Рядом с ней находится отделение волшебной почты, куда приходят сотни тысяч детских писем. А для тех, кому расстояние не помеха — можно заглянуть в Вологду, подивиться на чудо рукотворного мастерства — тончайшее вологодское кружево.

Москва

Златоглавая и хлебосольная, Москва встретит вас незабываемыми иллюминациями, от которых ночью будет светло как днем. Популярный в России и за рубежом город предлагает сотни туристических маршрутов на любой вкус и карман. Музеи, театры, интерактивные площадки, открытые катки, традиционная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой — можно находиться в любой точке Москвы, но вы точно получите свою порцию адреналина и драйва или эстетического удовольствия. В последнее время стали популярны развлекательные программы в лесопарковых зонах: Коломенское, Кузьминки, Люблино, Воробьёвы горы. 31 декабря можно встретить на Красной площади — услышать бой курантов в многотысячной толпе. Только приезжать туда надо заранее и сытыми, чтобы попасть на главную площадь столицы, придётся в прямом смысле пробираться сквозь толпу, проходить несколько пунктов контроля.

Санкт-Петербург

Культурная столица страны гостеприимно распахнет свои двери всем любителям искусства. Музеи, театры, ярмарки и новогодние представления, интерактивные программы и мастер-классы, ярмарки и базары — только бы везде успеть! Кстати, именно Петру I мы обязаны традицией празднования Нового года со всей пышностью и помпезностью. Поэтому весьма символично будет отметить праздник в Петрограде.

Алтайский край

Для тех, кто шумным развлечениям предпочитает тишину и спокойствие, а также за спортивный отдых, лучше всего подойдет путешествие на Алтай. Полюбоваться поистине уникальной природой, вволю покататься на лыжах, сноуборде или санках, потом попариться в сауне, почитать книжки или обсудить планы на следующий день. Расположиться можно в эколагерях или турбазах — всё зависит лишь от количества людей, которые вы хотите видеть рядом с собой.

Кострома

Любой ребёнок ответит, что дом Деда Мороза находится в Великом Устюге. А вот где живёт Снегурочка — вопрос посложнее. Считается, что Кострома — родной город Снегурочки, здесь же и расположен её терем. Во время новогодних праздников внучка Мороза проведет вас по своему дому, поучаствует в забавах и развлечениях с детьми и взрослыми. Также Кострома знаменита тематическим парком «Берендеево царство», где представлены скульптуры по мотивам русских народных сказок.

Парк Этномир

Этнографический парк-музей, который находится в Боровском районе Калужской области, представляет интереснейшую программу на все новогодние каникулы. Интерактивные экскурсии, где вам расскажут, как встречают Новый год различные этносы, фольклорные игровые программы, тематические мастер-классы на любой вкус, выступления фолк-групп и многое другое.

Калининград

Самый западный город нашей страны синтезирует русскую и европейскую культуру, позволяя в одном месте увидеть эклектику обычаев и нравов, архитектурного ансамбля, который претерпел множество изменений за время существования Калининграда. Что следует посетить в этом месте? Музей янтаря и музей мирового океана, национальный парк «Куршская коса», старинную кафедральный собор, район «Рыбацкая деревня». Обязательно попробуйте местные деликатесы — это рыба Балтийского моря, приготовленная по оригинальным рецептам, кёнигсбергские клопсы (мясное блюдо, отдалённо напоминающее фрикадельки) и копчёный угорь.